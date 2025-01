Jim Morrisons Ex erhebt Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn

Judy Huddleston, eine ehemalige Freundin des verstorbenen Rockstars Jim Morrison (✝27), hat in der neuen Dokufilmreihe "Before the End: Searching for Jim Morrison" schockierende Anschuldigungen erhoben. Die heute als Autorin tätige Judy erzählt in der Serie, dass der Frontmann der Band "The Doors" sie während ihrer vierjährigen Beziehung vergewaltigt habe. "Ich habe deutlich 'Nein' gesagt, aber er hat meine Arme festgehalten", schildert sie im Interview. Sie habe in diesem Moment eine plötzliche Veränderung bei ihm wahrgenommen: "Er sah aus wie ein besessenes Monster, mit schwarzen, wütenden Augen." Die Behauptung ist Teil einer Reihe kontroverser Aussagen ehemaliger Weggefährten des Sängers.

Die Dokuserie zeichnet ein Bild von Jim, das sowohl seine künstlerischen Höhenflüge als auch seine destruktive Seite beleuchtet. So wird in der Serie auch auf weitere Berichte eingegangen, die von aggressivem Verhalten gegenüber Frauen handeln. Pamela Des Barres, die ebenfalls eine Beziehung zu ihm hatte, berichtet darin etwa, der Musiker habe sie grundlos ins Gesicht geschlagen. Sein ehemaliger Bandkollege John Densmore schreibt in seiner Biografie von einer weiteren verstörenden Episode: Jim habe einer Frau eine Messerklinge vorgehalten, während er ihre Hände festgehalten habe.

Judy, die in den späten 60er-Jahren backstage bei einem Doors-Konzert auf den Musiker traf, reflektiert ihre Beziehung zu ihm heute mit gemischten Gefühlen. In ihrem Buch "Love Him Madly" beschreibt sie, wie sie sich trotz seiner Distanz und seinen Ausbrüchen stets erhoffte, ihn komplett für sich zu gewinnen. Sie habe jedoch erst spät erkannt, welchen psychischen Preis sie dafür zahlte. Jim, der einst als Poet und symbolträchtiger Rockstar gefeiert wurde, kämpfte laut Freunden und Dokumentationen zunehmend mit den Schattenseiten seines Ruhms. Sein Wunsch, mit der Musik zu brechen und sich nur noch der Dichtkunst zu widmen, blieb unerfüllt. 1971 starb er im Alter von 27 Jahren unter ungeklärten Umständen.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Densmore, Ray Mansarek, Jim Morrison und Robby Krieger von The Doors

Anzeige Anzeige

Getty Images Jim Morrisons Grab in Paris

Anzeige Anzeige