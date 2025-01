Kevin Jonas rockt mit Tochter Alena zu Jonas-Brothers-Hit ab

Kevin Jonas (37) hat auf der Welt eine Vielzahl an Fans. Die größte Unterstützung erhält das Jonas Brothers-Mitglied aber wohl von seiner Familie. Zumindest seine Tochter Alena Rose scheint die Musik ihres Papas in vollen Zügen zu genießen. Das beweist der Gitarrist jetzt mit einem aktuellen Beitrag auf Instagram. In dem Video sitzt er gemeinsam mit seinem Nachwuchs im Auto, während sie fröhlich zu "Slow Motion", dem neuen Lied der Jonas Brothers und Marshmello, mitwippen. "Jammen mit meinem Sidekick", schreibt der Musiker dazu.

Der Clip ruft eine Menge Begeisterung bei seinen Followern hervor. "Das ist das Süßeste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe", schwärmt beispielsweise ein Nutzer unter dem Post. Es ist aber insbesondere Alena Rose, die für Erstaunen bei Kevins Fans sorgt. "Sie ist der Zwilling ihres Papas! Unglaublich, wie groß sie geworden ist", kommentiert ein User, während ein anderer anmerkt: "Sie sitzt vorne, nimmt auf wie ein Influencer und singt das Lied ihres Vaters. Sie ist schon so erwachsen."

Neben der 10-Jährigen ist Kevin außerdem noch Papa seiner Tochter Valentina (8). Die beiden Mädchen teilt er sich mit seiner Frau Danielle Jonas (38), mit der er seit 2009 verheiratet ist. Das Paar feierte vergangenen Monat sein 15-jähriges Jubiläum – und bewies mit einem süßen Social-Media-Beitrag, dass es nach wie vor total happy miteinander ist. "15 Jahre später... fühlt sich an, als wäre das erst gestern gewesen. Jedes Jahr mit dir wird immer besser! Ich liebe dich", betonte der ältere Bruder von Joe (35) und Nick Jonas (32) unter einer Reihe von Schnappschüssen.

Instagram / kevinjonas Kevin Jonas und seine Tochter Alena Rose im Januar 2025

Instagram / daniellejonas Danielle, Alena, Valentina und Kevin Jonas im Januar 2022

