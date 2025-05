Gewusst? So heißt Kevin Jonas eigentlich mit erstem Vornamen

Zwar dürfte dieser Fun-Fact eingefleischten Jonas Brothers-Fans nicht neu sein, dennoch sorgt Kevin Jonas (37) bei zahlreichen Anhängern aktuell für Verblüffung. Auf TikTok teilt der Musiker einen Clip, in dem er deutlich macht: "Mein erster Name ist nicht Kevin." Tatsächlich hat der Sänger einen doppelten Vornamen und heißt eigentlich Paul Kevin Jonas II. In der Beschreibung des Social-Media-Videos scherzt er daher: "Soll ich meinen Namen zu Paul Jonas ändern?"

Bei den Bewunderern des "Camp Rock"-Stars löst der Beitrag gemischte Gefühle aus. Während einige Fans behaupten, dass das keine Neuigkeit für sie sei, zeigen sich andere wiederum komplett überrascht. "Paul Jonas? Ich habe das Gefühl, ich wurde mein ganzes Leben lang hereingelegt!", heißt es beispielsweise in der Kommentarspalte oder ein Nutzer schreibt: "Nennen dich die Menschen in deinem Leben Paul? Das stresst mich total!"

Tatsächlich wird der 37-Jährige nicht Paul, sondern Kevin gerufen. Grund dafür ist, dass sein zweiter Name nach dem seines Vaters Paul Kevin Jonas, Sr. kommt. Daher trägt er auch die römische Zwei am Ende seines Namens. Kevin ist aber nicht das einzige Jonas-Brothers-Mitglied mit einer Dopplung: Sein Bruder Joe Jonas (35) heißt eigentlich Joseph Adam Jonas und Nick Jonas' (32) voller Name lautet Nicholas Jerry Jonas. Auch der jüngste Bruder Frankie trägt wie seine drei Geschwister einen Doppelnamen – und zwar Franklin Nathaniel Jonas.

Anzeige Anzeige

Instagram / jonasbrothers Nick, Joe und Kevin Jonas, Mitglieder der Jonas Brothers

Anzeige Anzeige

Getty Images Frankie, Kevin, Nick, Joe, Denise und Paul Kevin Jonas Sr., Januar 2025

Anzeige Anzeige