Kevin Jonas und Danielle sind seit 15 Jahren verheiratet

Kevin Jonas (37) und seine Ehefrau Danielle (38) feiern einen großen Meilenstein in ihrer Beziehung: Genau vor 15 Jahren gaben sich der Jonas Brothers-Star und die einstige Friseurin das Jawort. Mit einem niedlichen Post auf Instagram erinnert sich Kevin an diesen besonderen Tag zurück: "15 Jahre später... Fühlt sich an, als wäre das erst gestern gewesen. Jedes Jahr mit dir wird immer besser! Ich liebe dich." Dazu postet er eine Bilderreihe, die das Brautpaar in schickem Tüllkleid und Anzug zeigt.

Auch die Fans des Paares können nicht glauben, wie schnell die Zeit seit der Hochzeit vergangen ist. "Oh mein Gott, es ist schon 15 Jahre her?" und "Wann sind 15 Jahre vergangen?" lauteten nur einige der ungläubigen Reaktionen. Andere Follower betonen, wie sehr sie das Liebesglück der beiden geprägt hat. "Wir glauben euretwegen an die Liebe", kommentierte ein User und auch ein anderer Fan meint: "Ich habe euch beide immer für eure unendliche Liebe bewundert. Ihr seid so ein schönes Paar."

Kevin und Danielle lernten sich im Jahr 2007 bei einem Urlaub auf den Bahamas kennen. Zwei Jahre später, im Jahr 2009, überraschte der Sänger seine Liebste mit einem Heiratsantrag. Noch im selben Jahr gaben sich die beiden Turteltauben das Jawort. Mittlerweile sind sie stolze Eltern zweier Töchter: Alena Rose kam im Februar 2014 zur Welt, Valentina Angelina (8) im Oktober 2016.

Instagram / kevinjonas Kevin Jonas und Danielle Jonas, 2024

Instagram / kevinjonas Danielle Jonas, Valentina Angelina Jonas, Alena Rose Jonas und Kevin Jonas, 2024

