Lola Weippert ist das neue Gesicht bei "deep und deutlich"

Die erfolgreiche Talkshow "deep und deutlich" startet in das Jahr 2025 mit einer spannenden Veränderung. Wie der NDR berichtet, bekommt Moderatorin Aminata Belli (32) prominente Unterstützung. Ab Ende dieses Monats wird Temptation Island-Moderatorin Lola Weippert (28) regelmäßig im NDR-Studio sitzen und Debatten über verschiedene, für junge Menschen gesellschaftlich relevante Themen leiten. Mit bereits zehn Jahren Moderationserfahrung blickt Lola auf eine beeindruckende Karriere zurück. Neben ihren Jobs bei der beliebten Reality-Show, dem Radiosender bigFM und Das Supertalent macht sich der Social-Media-Star öffentlich stark für Themen wie Mobbing, Hass im Netz oder Gewalt gegen Frauen.

Die Blondine ist aber nicht das einzige neue Gesicht des Talk-Formats. Abwechselnd mit Lola wird auch Michel Abdollahi neben Aminata im Studio stehen. Die aus dem Iran stammende TV-Bekanntheit steht bereits seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera. Bekannt geworden im Poetry-Slam, ist Michel heute ein gefragter Journalist, der unter anderem mit seinen polarisierenden Dokumentarfilmen "Im Nazidorf", "Planet Without Apes" und "Time to Say Goodbye" Aufmerksamkeit erregte.

"Deep und deutlich" zählt zu den relevantesten Talkshows für junge Menschen in Deutschland. Bereits seit 2020 erfreut sie sich großer Beliebtheit – sowohl in der linearen TV-Ausstrahlung als auch in der ARD-Mediathek und auf YouTube. Das Konzept gibt einen Raum, in dem vor allem Prominente ihre emotionalen Geschichten teilen und in Austausch mit dem Publikum treten. Das Themenspektrum umfasst unter anderem Identität, Sex, soziale Beziehungen, Rollenerwartungen und Gesellschaftspolitik. Wie bereits vom Sender angekündigt, erwarten die Zuschauer 2025 neben dem neuen Moderations-Trio auch spannende Gäste, unter anderem Bianca Heinicke (31), Sophia Thiel (29) und Ines Anioli.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michel Abdollahi, Journalist

Anzeige Anzeige

Getty Images Aminata Belli, Moderatorin

Anzeige Anzeige