Maurice Dziwak richtet emotionale Worte an seine Leandra

Mit Leandra hat Maurice Dziwak (26) seine Partnerin fürs Leben gefunden. Wenige Tage bevor sich der TV-Star ins Dschungelcamp verabschiedet, nutzt er nun die Gelegenheit, um seine Liebste zu feiern. In seiner Instagram-Story verkündet der einstige Love Island-Teilnehmer: "Leandra, du bist meine Luft zum Atmen und ich freue mich so unfassbar auf die Zukunft – das kannst du dir nicht vorstellen." Besonders dankbar ist der Romantiker dafür, was für eine tolle Mama seine Freundin ist: "Du schenkst dem Kleinen so viel Liebe, dass mein inneres Kind heilt." Im Dschungel will der stolze Vater jetzt für seine Familie kämpfen.

Doch nicht nur Leandra erhält von dem selbst ernannten Löwen eine rührende Liebeserklärung. Auch seine Eltern Frank und Anja würdigt der Realitystar im Netz. "Ohne euch wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ohne euch würde ich nicht die Werte vertreten, die mich auszeichnen", macht Maurice deutlich. Zu diesen Worten postet der 26-Jährige ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Mutter am australischen Strand zeigt. Die Nordrhein-Westfälin begleitet ihren Sohn während der Vorbereitungen für das Dschungelcamp.

Leandra und das Baby, das Anfang des Jahres zur Welt kam, konnten nicht mit nach Down Under reisen. Für Maurice ist die Distanz zu seiner Familie eine besonders große Herausforderung. "Mein Herz blutet, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Familienmensch bin", offenbarte er zu Gast bei "Punkt 8" und fügte hinzu: "Ich glaube, die zwei Wochen werden sich wie zwei Jahre anfühlen."

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seiner Mutter Anja

Anzeige Anzeige

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak mit seinem Sohn

Anzeige Anzeige