Maurice Dziwaks Mutter reist trotz Krankheit mit ihm mit

Für Maurice Dziwak (26) wird ein großer Traum wahr: Der TV-Star wagt das Abenteuer Dschungelcamp – und wird dabei von keiner Geringeren als seiner Mutter Anja begleitet. Was bislang nicht bekannt war: Die Reise nach Australien stellt für sie eine enorme Herausforderung dar, denn Anja leidet an mehreren schweren Lungenerkrankungen. "Ich habe COPD, Asthma, ein Lungenemphysem und Osteoporose. Lange Strecken fallen mir schwer, und es gibt Momente, in denen mir die Luft wegbleibt", erklärt sie kurz vor ihrem Abflug in Frankfurt gegenüber Bild. Die Strapazen des 21-stündigen Flugs mit Zwischenstopp in Singapur nehme sie für ihren Sohnemann dennoch gerne auf sich.

Gemeinsam mit ihren Ärzten haben Maurice und Anja alles akribisch geplant – von Medikamenten über Inhalatoren bis hin zu Notfallhilfen. "Wenn der Arzt 'nein' gesagt hätte, wäre mein Mann mitgeflogen. Aber ich wollte unbedingt mit – es ist ein Traum, den wir immer geteilt haben", berichtet sie. Die Dziwak-Familie verfolgt die Show seit Jahren, und für Anja war klar: "Eines Tages stehen wir am Flughafen, und Maurice ist dabei." Für den Kampf der Realitystars-Teilnehmer ist diese Reise nicht nur ein Erlebnis, sondern auch ein Zeichen seiner Dankbarkeit: "Meine Mama hat mich immer unterstützt, bei jeder Show und jedem Casting. Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Jetzt ist es an der Zeit, etwas zurückzugeben." Maurice betont in diesem Zusammenhang, dass er diesen Rückhalt auch an die nächste Generation weitergeben möchte: "Ich werde das mit meinem Sohn genauso machen."

Sichtlich bewegt zeigte sich Maurice auch in seiner Instagram-Story: Am Flughafen übermannten den frischgebackenen Papa die Emotionen: "Ich bin dankbar, dass ich diese Reise antreten darf [...] das ist alles noch ein bisschen surreal. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr, sehr traurig, weil ich vermisse jetzt schon meine Familie, meinen kleinen Scheißer und meine Frau." Sein Gefühlschaos machte er durch eine liebevolle Botschaft an seine Liebsten deutlich: "Ich werde für euch, mein Engelchen, alles geben und wieder nach Hause kommen und dann kuscheln wir so viel. Wir holen das alles nach." Erst Anfang des Jahres wurden Maurice und seine Freundin Leandra erstmals Eltern.

RTL / Boris Breuer Maurice Dziwak, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak mit seinem Sohn