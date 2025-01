"Squid Game"-Star Lee Byung-Hun bald in "The Match" zu sehen

Lee Byung-Hun, bekannt aus der Netflix-Serie Squid Game, kehrt auf die große Leinwand zurück: Sein neuer Film "The Match" wird ab März in den Kinos zu sehen sein. Das Drama, das auf wahren Begebenheiten basiert, erzählt die Geschichte der koreanischen Baduk-Legenden Cho Hoon-Hyun und Lee Chang-Ho, die neben ihrer Beziehung als Mentor und Schüler auch erbitterte Rivalen waren. Baduk ist ein koreanisches Brettspiel. Lee Byung-Hun spielt die Rolle von Cho Hoon-Hyun, während Yoo Ah-In Lee Chang-Ho verkörpert. Nach mehreren Verzögerungen ist die Veröffentlichung nun für den Frühling bestätigt.

Eigentlich sollte "The Match" bereits früher veröffentlicht werden, doch die Produktion hatte mit Problemen zu kämpfen: Der Start wurde durch das Bekanntwerden eines Drogenskandals um Co-Star Ah-In verzögert. Der Schauspieler war im vergangenen Jahr wegen Drogenmissbrauchs angeklagt worden, was die Pläne für das Projekt ins Wanken brachte. Netflix zog sich aus der Verbreitung zurück, und die Pläne zur Veröffentlichung mussten überarbeitet werden. Erst jetzt steht der Film wieder für eine Kinopremiere bereit, nachdem er an Bypoem Studio übergeben wurde.

Während Ah-Ins Skandal die Filmbranche erschütterte, wird Byung-Hun seit Jahren als einer der größten Stars Koreas gefeiert. Durch Projekte wie "Squid Game" und "Parasite" erlangte er weltweiten Ruhm. Er selbst freute sich sehr, dass auch die zweite Staffel von "Squid Game" von den Fans gefeiert wurde. Für ihn bietet die Rolle in "The Match" eine weitere Gelegenheit, sein beeindruckendes Talent auf der Leinwand unter Beweis zu stellen. Trotz des Rummels um den Film ist Byung-Hun für seine private Zurückhaltung bekannt. In früheren Interviews sprach er jedoch gelegentlich über seine enge Verbindung zu seiner Familie und darüber, wie wichtig es für ihn sei, die Balance zwischen Karriere und Privatleben zu wahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Yoo Ah-In bei den "Asian Film Awards" 2021 in Busan, Südkorea

Anzeige Anzeige

Getty Images Lee Byung-Hun beim "Cannes Film Festival 2021"

Anzeige Anzeige

Anzeige