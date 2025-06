Das ist über die dritte "Squid Game" Staffel bekannt

Die dritte Staffel der koreanischen Erfolgsserie Squid Game steht in den Startlöchern und verspricht, spannend und nervenaufreibend wie nie zuvor zu werden. Bereits in wenigen Tagen, am 27. Juni 2025, wird die dritte Staffel der Netflix-Serie veröffentlicht. Hauptfigur Seong Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae (52), findet sich erneut mitten in dem tödlichen Spiel wieder, das ihn an seine Grenzen treibt. Regisseur Hwang Dong-hyuk verriet gegenüber Tudum: "Er ist völlig verzweifelt, nachdem er alles verloren hat und all seine Bemühungen umsonst waren. Die Geschichte nimmt dann eine interessante Wendung und wirft die Frage auf, ob Gi-hun seine Scham überwinden und wieder aufstehen kann, um zu beweisen, dass Werte der Menschlichkeit – wie Gewissen und Güte – in der Arena existieren können."

Die Handlung setzt direkt dort an, wo die Zuschauer zuletzt zurückgelassen wurden. Seong ist weiterhin entschlossen, das grausame Spiel zu beenden, während der "Front Man", gespielt von Lee Byung-hun, erneut eine entscheidende Rolle einnimmt. Zudem gewinnt die Geschichte zwischen dem "Front Man" und seinem Bruder Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) an Intensität, denn Letzterer verfolgt weiterhin das Ziel, die Wahrheit hinter dem makabren Spiel aufzudecken. Regisseur Hwang sowie die Hauptdarsteller gaben bekannt, dass sich die forcierten Entscheidungen der Spieler in Staffel drei massiv zuspitzen werden. "Mit jeder Folge wird es besser werden. Mit jeder Staffel wird es besser werden, mit einer umfangreicheren Geschichte, einer intensiveren Geschichte und definitiv mehr Unterhaltung", so Hwang. Lee Jung-jae deutete zudem an, dass das überraschende Ende Raum für Interpretationen lässt, während Lee Byung-hun "dramatische Höhepunkte" verspricht.

Nach dem riesigen Erfolg der bisherigen Staffeln haben viele Fans große Erwartungen an das endgültige Kapitel. Die zweite Staffel schockierte mit einem dramatischen Cliffhanger und legte einen Grundstein für die neuen Folgen. Die Serie, die zum weltweiten Massenphänomen wurde, ist bekannt dafür, nicht nur durch ihre Handlung zu fesseln, sondern auch viele soziale und ethische Fragen aufzuwerfen. Für die Darsteller, insbesondere Lee Jung-jae, war die Entwicklung ihrer Charaktere eine intensive Erfahrung. "Ich bin gespannt, wie die Zuschauer das Finale wahrnehmen", so Lee Jung-jae über die neue Staffel. Auch wenn diese zunächst die letzte der Reihe sein soll, können Fans dennoch auf weiteren "Squid Game"-Input hoffen, da bereits Gerüchte zu Spin-offs kursieren.

Anzeige Anzeige

No Ju-han / Netflix Lee Jung-jae in Staffel zwei von "Squid Game"

Anzeige Anzeige

Getty Images Lee Byung-hun, Hwang Dong-hyuk und Lee Jung-jae mit "Squid-Game"-Soldaten, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lee Jung-Jae, Park Gyu-young und Lee Byung-hun im Juni 2025 in London