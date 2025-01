Darum wird der "Squid Game"-Frontmann von Fans so geliebt

Lee Byung-hun sorgt aktuell als düsterer Strippenzieher In-ho der Netflix-Erfolgsserie Squid Game für Begeisterung bei den Fans. In den sozialen Medien überschlagen sich die Reaktionen: Von humorvollen Clips bis hin zu romantischen Fantasien – die Fangemeinde zeigt sich kreativ. Viele der geposteten Edits erreichen Millionen von Aufrufen. Besonders das Aussehen des Schauspielers und die widersprüchliche Persönlichkeit seiner Figur ziehen die Zuschauer scheinbar magisch an. Unter einem der zahllosen Posts schreibt ein Fan: "In-ho ist eine Red Flag, aber ich bin farbenblind." Andere wiederum hoffen auf eine Liebesgeschichte zwischen seiner Figur und dem Protagonisten Gi-hun und haben sie sogar mit "Spieler 467" liebevoll als Paar getauft.

Doch warum fasziniert der Frontmann die Menschen so sehr? Sein Charakter vereint Gegensätze: Er ist einerseits kaltblütig und berechnend, andererseits zeigt seine tragische Vorgeschichte, dass er auch Opfer der Umstände wurde. Vor seinem Leben im "Squid Game"-Universum war In-ho Polizist und glücklich verheiratet – bis Krankheit und Verzweiflung sein Leben zerstörten. Trotz aller Bemühungen, ihnen zu helfen, verlor In-ho seine Frau und sein ungeborenes Kind. Dieser Verlust und die darauffolgenden Ereignisse machten ihn zu dem gebrochenen Mann, der schließlich als Sieger der Spiele hervorging, sich jedoch von seiner Familie und der Gesellschaft abkapselte. Daraufhin wurde er Frontmann – ein Schicksal, das er nicht aus reiner Bosheit, sondern durch seine desillusionierte Sicht auf die Menschheit angenommen hat. Dieser moralische Zwiespalt macht ihn für die Zuschauer so spannend.

Auch der Schauspieler Lee, der durch seine vorherigen Filme nicht dieselbe Aufmerksamkeit erhalten hatte, profitiert nun vom weltweiten Erfolg. In Korea ist er zwar längst ein Star, doch "Squid Game" hat ihn einem globalen Publikum nähergebracht. Besonders seine Fähigkeit, die Emotionen einer Figur mit solch schwerem emotionalen Gepäck glaubhaft zu spielen, beeindruckt die Community. Lee selbst verriet in einem Interview mit Tudum, dass der Frontmann keine typische Schurkenfigur sei und dass kleine Momente mit dem optimistischen Gi-hun seiner Figur Lichtblicke verschafft hätten. Trotz seiner tragischen Geschichte bleibt der Frontmann aber in erster Linie eines: eine undurchsichtige und faszinierende Figur, die auch in der kommenden Staffel wieder im Fokus stehen wird.

Getty Images Lee Byung-hun, Hwang Dong-hyuk und Lee Jung-jae mit "Squid-Game"-Soldaten, Dezember 2024

Getty Images Lee Byung-hun beim "Toronto International Film Festival 2023"

