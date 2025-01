"Squid Game 2": Lee Byung-hun enthüllt seine Lieblingsszene

Ein denkwürdiger Moment für Lee Byung-hun (54): Der aus Squid Game bekannte Schauspieler berichtete kürzlich über die Dreharbeiten und seinen Auftritt bei der Premiere der zweiten Staffel der Erfolgsserie in Los Angeles. Die neue Staffel, die seit Dezember 2024 auf Netflix verfügbar ist, zeigt seine Figur, den Frontmann alias In-ho, nicht mehr nur als Beobachter, sondern auch als aktiven Teilnehmer der tödlichen Spiele mit der Nummer 001. Besonders stolz sei Byung-hun darauf, ein koreanisches Projekt in Hollywood vertreten zu dürfen. "Es war unglaublich, mit meinen koreanischen Kollegen auf dem roten Teppich zu stehen und ein Werk zu promoten, das auf Koreanisch erschaffen wurde", erklärte der 54-Jährige gegenüber Deadline.

Byung-hun wählte eine Schlüsselszene als seinen persönlichen Lieblingsmoment: Gi-hun, der von Lee Jung-jae (52) gespielt wird, und In-ho diskutieren innerhalb ihres Teams über die Idee, kleine Opfer für ein größeres Ziel zu erbringen. In-ho beobachtet dabei, wie Gi-huns Überzeugungen ins Wanken geraten und kann sich ein leichtes Lächeln nicht verkneifen. "Es war ein entscheidender Moment für den Frontmann und eine unvergessliche Szene für mich", erinnerte sich Byung-hun. Die Staffel erfreut sich weiterhin riesiger Beliebtheit und hält nun seit vier Wochen den ersten Platz in den Top 10 von Netflix für nicht-englischsprachige Serien.

Byung-hun hat eine beeindruckende Karriere hinter sich, die ihn auch international bekannt gemacht hat. Nachdem er in koreanischen Filmen wie "Joint Security Area" und "A Bittersweet Life" Ruhm erlangte, wagte er den Sprung nach Hollywood und trat in Blockbustern wie "G.I. Joe: The Rise of Cobra" auf. Neben "Squid Game" steht Byung-hun bereits vor seinem nächsten Projekt. Er wird in Park Chan-wooks kommendem Film "No Other Choice" zu sehen sein, dessen Dreharbeiten gerade abgeschlossen wurden.

Getty Images Lee Byung-hun, Hwang Dong-hyuk und Lee Jung-jae mit "Squid-Game"-Soldaten, Dezember 2024

Getty Images Lee Byung-hun beim "Toronto International Film Festival 2023"

