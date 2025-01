Lee Byung-Hun freut sich über Erfolg von "Squid Game"-Sequel

In der zweiten Staffel von Squid Game, die gerade alle Rekorde bricht, rückt Lee Byung-Hun, bekannt als der mysteriöse Frontman, noch stärker in den Fokus. Nachdem er in der ersten Staffel nur in wenigen Szenen zu sehen war, übernimmt er nun als In Ho eine zentrale Rolle in der Serie und leitet die tödlichen Spiele. Dabei gerät er besonders mit Seong Gi-Hun, gespielt von Lee Jung-Jae, aneinander, der nach Vergeltung sucht. Wie Allkpop berichtet, habe Lee Byung Hun es als eine große Ehre bezeichnet, ein Teil eines Projekts zu sein, das weltweit so positiv aufgenommen wird. "So viele Menschen haben an dieser Serie gearbeitet, und zu sehen, wie sehr sie geschätzt wird, ist unglaublich belohnend", erklärte der Schauspieler.

Zudem sprach Byung-Hun über die besondere Erfahrung, Teil eines globalen Phänomens zu sein, das aus einem koreanischen Kontext stammt. "Es ist ironisch, aber auch bewegend", sagte er. Während er in Hollywood nie diese Art von Anerkennung erfahren habe, werde er nun überall mit einem herzlichen "Annyeonghaseyo" (deutsch: Guten Tag) begrüßt. Dies zeige, wie sehr koreanische Produktionen international gewürdigt würden. Er betonte, wie surreal es sei, dass der Erfolg von "Squid Game" seine Rolle als Frontman zu einem Gesprächsstoff weltweit gemacht habe. Dabei hob er hervor, dass die globale Resonanz auf koreanisch-sprachige Inhalte ihn mit Stolz erfülle.

Lee Byung-Hun zählt zu den bekanntesten Schauspielern in Südkorea und hat sich bereits in Hollywood einen Namen gemacht, unter anderem durch Filme wie "G.I. Joe" oder "Terminator: Genisys". Trotz dieser Erfolge scheint ihn der Ruhm durch "Squid Game" auf eine neue Ebene gehoben zu haben. Bereits vor seiner internationalen Karriere war er für seinen außergewöhnlichen Schauspielstil bekannt, den er durch vielseitige und prägnante Rollen untermauerte. Privat betonte Byung-Hun mehrfach, wie wichtig ihm seine Familie sei, und findet trotz seines globalen Erfolgs immer wieder Zeit, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, um mit seinen Liebsten zur Ruhe zu kommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Squid Game"-Cast im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

No Ju-han / Netflix Lee Jung-jae in Staffel zwei von "Squid Game"

Anzeige Anzeige