Mama mit 40: Mandy Moore verrät die größten Probleme

Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore (41), bekannt aus der Serie This Is Us, sprach kürzlich im Podcast Not Gonna Lie von Kylie Kelce (33) über ihre Erfahrungen als dreifache Mutter – insbesondere über die Herausforderungen, ihre Tochter Louise, Spitzname "Lou", im Alter von 40 Jahren zur Welt zu bringen. Die 41-Jährige, die neben Lou auch die Söhne Oscar und August mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (39) großzieht, erklärte: "Ich hatte das größte Problem mit dem System im Allgemeinen, das uns wie eine Anomalie behandelt – als wären wir zu alt oder zu kompliziert beziehungsweise zu risikobehaftet." Moores jüngstes Kind ist mittlerweile sieben Monate alt.

Im Gespräch kritisierte Mandy insbesondere den Begriff "Spätgebärende", der häufig für werdende Mütter über 35 verwendet wird. Die Schauspielerin beschrieb diesen Ausdruck als veraltet und betonte, dass die Gesellschaft, Kinder später im Leben zu bekommen, zunehmend akzeptiere. Dabei seien die wahren Schwierigkeiten eigentlich im Gesundheitssystem zu suchen, das Frauen oft in unflexible Schubladen stecke. Gleichfalls betonte sie, wie wichtig es sei, dass Unternehmen und Organisationen wie der Frauengesundheitsdienstleister Perelel sich dafür einsetzen, die Versorgung von Frauen zu verbessern und neu zu definieren.

Als Mutter von drei Kindern reflektiert Mandy häufig über ihre eigene Elternrolle und die ihrer Mutter Stacy, die ebenfalls drei Kinder großgezogen hat. Anlässlich ihres ersten Muttertags als dreifache Mom teilte Mandy auf Instagram nostalgische Fotos mit ihrer Mutter sowie ihrer Großmutter und widmete ihnen rührende Worte: "Wie hat sie es bloß geschafft?", fragte die Schauspielerin fasziniert. Sie bezeichnete das Muttersein als das "größte Geschenk ihres Lebens" und lobte alle Frauen, die ihr auf diesem Weg Unterstützung und Inspiration bieten. Mandy blickt dankbar und voller Freude auf das Abenteuer Mutterschaft, auch wenn sie die Herausforderungen nicht ausklammert.

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihren Söhnen, Februar 2025

Getty Images Mandy Moore im Januar 2024