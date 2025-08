Mandy Moores Familie wurde Opfer einer Fahrerfluchtattacke

Mandy Moore (41) macht in ihrer Instagram-Story eine beängstigende Situation öffentlich: Die Schauspielerin und ihre Familie wurden am Freitag in einen Autounfall verwickelt. Eine Autofahrerin rammte offenbar das Fahrzeug von hinten und beging anschließend Fahrerflucht. Die This Is Us-Bekanntheit äußerte sich wütend zu dem Vorfall. "Die Frau, die meiner Familie ins Auto gefahren ist und dann abgehauen ist, ich hoffe, dass ihr Karma sie findet", schrieb Mandy. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Doch alle seien ziemlich geschockt gewesen. "Was für ein Mensch macht so etwas?", wetterte Mandy.

Der Unfall mit Fahrerflucht ist nicht der erste Rückschlag, den Mandy und ihr Ehemann Taylor Goldsmith (39) in diesem Jahr verarbeiten müssen. Im Januar hatte ein verheerendes Feuer ihr Zuhause in Altadena, Kalifornien, schwer beschädigt. Aktuell können sie und ihre drei Kinder dort nicht wohnen. Auch die Häuser ihrer Schwiegereltern und ihres Schwagers fielen den Flammen zum Opfer. "Jeder, den wir kennen, hat alles verloren. Jedes Haus in unserer Straße ist weg. Meine Schwiegereltern. Mein Schwager und meine Schwägerin – sechs Wochen vor der Geburt ihres ersten Babys. Unsere besten Freunde", meldete sich die "Plötzlich Prinzessin"-Bekanntheit damals im Netz.

Im vergangenen September hatten Mandy und ihr Mann ihr drittes gemeinsames Baby auf der Welt begrüßt. "Lou ist da! Louise Everett Goldsmith ist glücklich, gesund, schnell und pünktlich zur Jungfrauenzeit angekommen", verkündeten die stolzen Eltern damals überglücklich. Die beiden sind seit 2018 miteinander verheiratet. Neben der kleinen Louise haben sie noch zwei weitere Kinder – August wurde 2021 geboren, Bruder Oscar folgte ein Jahr später.

Getty Images Mandy Moore im Juni 2025

Getty Images Mandy Moore und ihr Mann Taylor Goldsmith

Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre drei gemeinsamen Kinder