Sechs Kandidaten ziehen zwei Tage früher ins Dschungelcamp

Morgen Abend startet endlich die 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Doch schon gestern ging das Abenteuer Dschungelcamp für sechs Kandidaten los – und das zwei Tage früher als für die restlichen Camper. Sam Dylan (33), Maurice Dziwak (26), Alessia Herren (23), Edith Stehfest, Jörg Dahlmann (66) und Anna-Carina Woitschack (32) mussten auf Umwegen schon zwei Tage früher ins Camp einziehen! Wie RTL berichtet, ging es dabei in schwindelerregende Höhen. Welchen Herausforderungen sich die Stars stellen mussten, erfahren die Zuschauer jedoch erst am Freitagabend.

Während die ersten Promis schon mal das Camp begutachten, dürfen Lilly Becker (48), Pierre Sanoussi-Bliss, Nina Bott (47), Jürgen Hingsen (66), Yeliz Koc (31) und Timur Ülker (35) noch einen Tag länger im Luxushotel bleiben. Dort können sie sich noch in Ruhe und ganz entspannt auf das Dschungelabenteuer vorbereiten. Doch schon heute werden auch sie ins Camp ziehen.

Ab dem 24. Januar wird das Dschungelcamp in den kommenden rund zwei Wochen jeden Tag zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Nach 17 Liveshows wird sich also am 9. Februar herausstellen, welcher Star die 18. Staffel des Erfolgsformats für sich gewinnen kann. Moderiert wird die Sendung wieder von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41).

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

Anzeige Anzeige

Anzeige