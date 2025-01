Trennung nach acht Jahren: Vermisst Coupleontour-Ina Nessi?

Im September sorgten Ina (28) und Nessi (28) von Coupleontour für einen Paukenschlag in der Influencer-Szene: Das Paar gab nach acht gemeinsamen Jahren und der Geburt ihrer Tochter Liv die Trennung bekannt. Mittlerweile ist Ina auch schon wieder in festen Händen. Nun beantwortete sie auf Instagram die Frage, ob sie ihre Ex dennoch ab und an vermisst. "Ich weiß, dass es für viele immer noch schwer zu akzeptieren ist, aber Nessi und ich sind getrennt. Auch wenn wir uns noch verstehen, haben wir keine romantischen Gefühle mehr füreinander", betonte sie und stellte klar, dass mittlerweile jede von ihnen ihren eigenen Weg geht: "Wir planen nicht mehr zusammen und stimmen auch unsere Termine nicht mehr aufeinander ab, was nach einer Trennung auch völlig okay ist."

Dass die Content Creatorin so rigoros auf die Frage antwortet, ist vermutlich nicht allzu überraschend – immerhin hat Ina offenbar bereits mit ihrer Ex abgeschlossen und ist weitergezogen. Anfang Januar verkündete sie nämlich nach vielen Mutmaßungen, dass sie in einer Beziehung mit ihrem besten Freund Fabi ist. "Mir geht es echt gut damit und ich bin verdammt glücklich, so einen tollen Menschen an meiner Seite zu haben", schwärmte sie damals auf Instagram und ergänzte: "Jemanden, bei dem ich mich nicht schämen muss, wie ich bin. Jemanden, auf den ich mich zu einhundert Prozent verlassen kann. Jemanden, mit dem ich mir vorstellen kann, alt zu werden."

Auch Nessi hat vor Kurzem klargestellt, dass sie nun ebenfalls bereit für eine neue Beziehung ist. Das sei ihr klar geworden, als sie Pärchen-Content in den sozialen Medien angeschaut hat. "Manchmal möchte ich das auch. Manchmal ist das so ein richtiger Schmerz, das bei anderen zu sehen. Ich vermisse schon jemanden an meiner Seite, der einfach da ist, der mir auch mal den Kopf streichelt und mich umarmt, wenn mir alles zu viel ist und mir sagt, er ist für mich da und liebt mich", gestand sie ehrlich in den sozialen Medien.

