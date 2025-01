US-Kickerin Alex Morgan verrät Geschlecht von zweitem Baby

Die ehemalige US-Fußballnationalspielerin Alex Morgan erwartet ihr zweites Kind – und jetzt steht auch das Geschlecht ihres Babys fest. Bei einer privaten Gender-Reveal-Party erfuhr die 35-Jährige, dass sie und ihr Ehemann Servando Carrasco einen Jungen bekommen werden. Gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter Charlie ließen die beiden mit der jeweiligen Farbe gefüllte Ballons platzen. "Wir waren extrem begeistert", schwärmt Alex (35) gegenüber People. Besonders ihre Tochter freue sich darauf, bald einen kleinen Bruder zu haben. Die Kleine zeige ihre Vorfreude vor allem damit, dass sie jeden Tag den Babybauch ihrer Mama küsse.

Dass Alex und ihr Partner weiteren Nachwuchs erwarten, gab die Sportlerin im vergangenen September mit einem Video-Beitrag auf Instagram bekannt. "Es hat lange auf sich warten lassen und diese Entscheidung war nicht einfach, aber zu Beginn des Jahres 2024 habe ich in meinem Herzen und meiner Seele gespürt, dass dies die letzte Saison sein würde, in der ich Fußball spielen würde", begann sie ihr Statement. Dann folgte die große Überraschung: "Ich bin schwanger." Alex schwärmte: "Wir sind so überglücklich. Für mich bedeutet die Familie alles." Außerdem bedankte sie sich anschließend mit rührenden Worten bei ihrem Liebsten, der immer an ihrer Seite und stets ihre größte Unterstützung sei.

Auch wenn die 35-Jährige angeblich schon gespürt habe, dass sich in ihrem Leben etwas verändern werde, erklärte sie im Interview mit People, dass sie von der Schwangerschaft ziemlich überrascht wurde. Zwar habe das Paar schon länger geplant, seine Familie zu vergrößern, doch hätten sie stets den "richtigen Zeitpunkt" abgewartet. Weiterer Nachwuchs hätte erst nach einer weiteren Saison auf dem Spielfeld auf dem Plan gestanden. Nichtsdestotrotz sind die Zweifacheltern in spe glücklich und freuen sich über ihr Babyglück. "Es kam ein paar Monate früher als erwartet, da die Schwangerschaft etwas unerwartet kam, aber rückblickend bin ich wirklich dankbar, dass alles so gut geklappt hat", erklärte Alex.

Instagram / alexmorgan13 Alex Morgan mit ihrer Familie

Getty Images US-Fußball-Star Alex Morgan

