Alex Morgan präsentiert stolz ihren After-Baby-Body im Netz

Alex Morgan (35) hat schon wieder für Staunen gesorgt. Nur zwei Wochen nach der Geburt ihres Sohnes Enzo zeigte die ehemalige Fußball-Nationalspielerin ihren beeindruckenden After-Baby-Body auf Instagram. In einem lässigen schwarzen Top und grauen Shorts nahm sie ihre Fans mit auf ihre Reise nach der Schwangerschaft. Begleitet wurde der Schnappschuss von ehrlichen Worten über die Herausforderungen und Wunder ihres Körpers: "Zwanzig Stunden Wehen, vier Stunden Presswehen und dann zurück in die Realität – ohne echte Erholungszeit", schrieb die zweifache Mutter und brachte damit ihre Bewunderung für Frauen zum Ausdruck.

Das kleine Familienglück von Alex und ihrem Mann Servando Carrasco scheint komplett. Neben Baby Enzo zählen derzeit auch zahlreiche Glückwünsche von Freunden und ehemaligen Teamkolleginnen zu ihrem Alltag. Einige ihrer früheren Mitspielerinnen aus der Nationalmannschaft, darunter Heather O'Reilly, kommentierten den Post freudig: "Weiter so, Mama, du siehst fantastisch aus." Alex hatte bereits im vergangenen September sowohl ihre Schwangerschaft als auch ihren Abschied vom Profisport bekanntgegeben. "Fußball ist seit 30 Jahren ein Teil von mir und war eines der ersten Dinge, die ich je geliebt habe. Ich habe diesem Sport alles gegeben – und was ich dafür zurückbekommen habe, übertraf all meine Träume", erzählte sie in einem bewegenden Video auf Instagram.

Hinter der erfolgreichen Athletin steckt eine starke Partnerschaft. Alex und Servando, die sich während ihrer College-Zeit kennengelernt haben, teilen nicht nur ihre Liebe zueinander, sondern auch die zum Fußball. Während Alex über ein Jahrzehnt Teil der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft war, spielte Servando in der Major League Soccer. Trotz ihrer beachtlichen Erfolge betonte Alex oft, wie wichtig ihr die Unterstützung ihres Mannes sei. Nach ihrer Hochzeit 2014 wurde die kleine Familie mit der Geburt ihrer Tochter Charlie im Jahr 2020 gegründet. Heute, vier Jahre später, wächst ihre eigene kleine Mannschaft weiter und Alex strahlt mehr denn je.

Getty Images Alex Morgan, Fußballspielerin

Instagram / alexmorgan13 Alex Morgan mit ihrer Familie

