Fußballerin Alex Morgan: Babyglück und Karriereende

Die ehemalige US-amerikanische Fußballspielerin Alex Morgan (35) hat kürzlich in einem Podcast bekannt gegeben, dass sie erneut schwanger ist und von ihrer aktiven Karriere zurücktritt. In einem Gespräch mit Kylie Kelce (32) im Podcast "Not Gonna Lie" erzählt Alex, dass die erste Zeit ihrer Schwangerschaft mit intensiven Herausforderungen verbunden war. "Die ersten Monate der Schwangerschaft durchzustehen, war dieses Mal so hart, weil ich verrückte Migräne bekam, mir super übel war und ich so müde war." Während dieser Zeit habe sie noch für ihr Team gespielt, unter anderem bei einem Turnier in Panama, bei dem extreme Hitze und Luftfeuchtigkeit herrschten. Zudem sei sie sich nicht sicher gewesen, wann sie ihrer Mannschaft sagen sollte, dass sie schwanger und bereit sei, ihre Fußballschuhe endgültig an den Nagel zu hängen.

Von stressigen Trainingseinheiten bis hin zu Veränderungen im Trainerstab – Alex erklärte, dass sie sich in dieser Phase oft zur Selbstbeherrschung gezwungen habe. Die zweifache Weltmeisterin erzählt: "Ich habe es immer geschafft, mich zusammenzureißen, sobald ich die Trainingsanlage betrat, aber sobald ich zu Hause war, brauchte ich dringend mein Bett." Bereits im Oktober erwähnte Alex in einem Gespräch mit People, dass die Schwangerschaft für sie und ihren Ehemann, den Fußballer Servando Carrasco, eine Überraschung war und sie dazu veranlasste, ihre Ruhestandspläne vorzuziehen. Die Nachricht, dass sie und Servando bald ein Geschwisterchen für ihre vierjährige Tochter Charlie erwarten, hätte trotz der Ungeplantheit große Freude bei ihrer Familie ausgelöst.

Alex ist seit vielen Jahren eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfußball. Neben ihrem Erfolg auf dem Platz ist sie auch für ihre offene Art abseits des Spielfelds bekannt. Ihre zweite Schwangerschaft und der zeitgleiche Rücktritt markieren einen emotionalen Wendepunkt in ihrem Leben, doch Alex blickt mit ihrer Familie optimistisch in die Zukunft. Sie habe Hunderte von Nachrichten von Freunden, Mitspielerinnen und Fans erhalten, die sie für ihre außergewöhnliche Karriere feiern. Die Unterstützung und Liebe, die ihr nach der Ankündigung zuteilwurden, haben sie "zutiefst bewegt", erklärt sie weiter. Privat bleibt der Fokus der ehemaligen Profisportlerin nun auf ihrer Familie, die sie bald um ein weiteres Mitglied erweitern wird.

Getty Images Alex Morgan mit ihrer Tochter Charlie im September 2024

Getty Images US-Fußball-Star Alex Morgan

