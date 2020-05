Alex Morgan (30) darf tatsächlich den allerersten Muttertag mit Baby erleben! Im Oktober vergangenen Jahres hatte die US-amerikanische Fußballerin im Netz stolz verkündet: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Servando Carrasco erwartet sie das erste Mal Nachwuchs. Nach zahlreichen Fotos ihres kugelrunden Bauchs durften sich die Fans der Kickerin nun über das wohl am längsten erwartete Bild freuen – denn: Alex hat jetzt ihre kleine Tochter zur Welt gebracht!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 30-Jährige am Freitag stolz den ersten Schnappschuss ihres Töchterchens. In ein geblümtes Tuch eingehüllt liegt das Mini-Mädchen in einem Krankenhausbett und schaut noch ganz benommen in die Gegend. Zu der Aufnahme schrieb Alex voller Freude: "Am 7. Mai, um 11:30 Uhr, mit stolzen 3,7 Kilogramm, hat Charlie Elena Carrasco ihren großen ersten Auftritt auf der Welt gefeiert!" Die kleine Charlie habe sie länger warten lassen, als erwartet und sei nun ihr "Super-Mond-Baby".

Zahlreiche Sportler-Kollegen von Alex ließen es sich zugleich nicht nehmen, der frischgebackenen Mama ihre Glückwünsche zu schicken: "Alles Liebe Alex, auch an deinen Mann und deine Familie. Sie ist so goldig!", schrieb zum Beispiel Schwimmerin Simone Manuel in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / alexmorgan13 Alex Morgans kleine Tochter Charlie Elena

Anzeige

Instagram / alexmorgan13 Alex Morgan, US-amerikanische Fußballerin

Anzeige

Getty Images Alex Morgan bei den Teen Choice Awards 2019

Wie gefällt euch der Name der Kleinen? Richtig gut! Nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de