"Baby Enzo": Alex Morgan ist zum zweiten Mal Mama geworden

Alex Morgan (35) hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Servando Carrasco ihr zweites Kind willkommen geheißen. Die freudige Nachricht teilte die ehemalige US-amerikanische Fußballnationalspielerin auf Instagram und zeigte dabei erste Schwarz-Weiß-Fotos ihres kleinen Sohnes. Auf den Bildern sind unter anderem die winzigen Füße des Neugeborenen sowie seine Hand, die einen Finger seiner Eltern umfasst, zu sehen. "Ich sauge gerade alles auf. Willkommen auf der Welt, Baby Enzo", schrieb Alex stolz zu dem Posting. Bereits 2020 war das Paar Eltern einer Tochter namens Charlie geworden, die inzwischen vier Jahre alt ist.

Die Schwangerschaft hatte die 35-Jährige im vergangenen September öffentlich gemacht – und das in Verbindung mit einer weiteren großen Neuigkeit: ihrer Entscheidung, sich aus dem Profisport zurückzuziehen. "Ich bin schwanger, und so unerwartet das auch war, wir sind überglücklich", verkündete sie damals in einem Social-Media-Video. Gegenüber People erklärte die zweifache Weltmeisterin im Oktober, dass die erneute Schwangerschaft zwar etwas überraschend kam, die beiden aber schon lange den Wunsch hegten, ihre Familie zu erweitern. "Es kam ein paar Monate früher als geplant, aber im Nachhinein bin ich wirklich dankbar, wie alles gekommen ist", so Alex. Auch betonte sie, dass sie sich bei ihrem zweiten Kind besser vorbereitet fühlte.

Alex und Servando sind seit 2014 verheiratet – sie sind eine eingespielte Einheit. Beide teilen nicht nur die Liebe zu ihrer Familie, sondern auch ihre Leidenschaft für den Fußball. Während Alex über ein Jahrzehnt für das US-amerikanische Frauennationalteam auflief und sich dabei einen Platz in den Geschichtsbüchern des Sports sicherte, spielte Servando selbst professionell in der Major League Soccer. Das Paar lernte sich während der College-Zeit kennen, als sie an verschiedenen Universitäten Fußball spielten. Auf Instagram betonte Alex immer wieder, wie wichtig ihr die Unterstützung ihres Ehemanns für ihre Karriere war: "Ohne seine Opferbereitschaft und seinen Rückhalt wäre das alles nicht möglich gewesen."

Instagram / alexmorgan13 Füße von Alex Morgans Sohn Enzo, März 2025

Instagram / alexmorgan13 Alex Morgan mit ihrer Familie

