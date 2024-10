Zweite Schwangerschaft kam für Alex Morgan total unerwartet

Alex Morgan (35) und Servando Carrasco überraschten vor wenigen Tagen mit wunderbaren News: Die US-Fußballerin und ihr Mann erwarten erneut Nachwuchs. Im Interview mit People verrät die Sportlerin, dass sie eigentlich noch nicht geplant hatte, zum jetzigen Zeitpunkt ein weiteres Baby zu bekommen. Zwar wollten die beiden ihre Familie schon länger vergrößern, "aber wir wollten natürlich den richtigen Zeitpunkt abwarten." Eigentlich hatte sie noch vor, eine weitere Saison zu spielen und mit den Babyplänen bis danach zu warten, doch es kam anders. Dennoch könnte sie nicht glücklicher über ihre Schwangerschaft sein. "Es kam ein paar Monate früher als erwartet, da die Schwangerschaft etwas unerwartet kam, aber rückblickend bin ich wirklich dankbar, dass alles so gut geklappt hat", erklärt sie.

Die Babynews veränderten die Zukunftspläne der 35-Jährigen komplett. Ursprünglich wollte sie nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris ihre Karriere beenden und hoffte auf eine letzte Teilnahme mit der US-Nationalmannschaft. Doch sie wurde nicht für den Kader nominiert – und dann erfuhr sie von ihrer Schwangerschaft. "Etwas Wunderschönes und Unerwartetes ist passiert und ich wurde schwanger, also hatte mein Körper andere Pläne", erklärt Alex im Interview mit dem Magazin. Sie zeigt sich dankbar für den Verlauf der Dinge und blickt optimistisch in die Zukunft.

Abseits des Spielfelds freut sich das Paar nun darauf, seine Familie zu vergrößern. Ihre erste Tochter Charlie, geboren im Jahr 2020, beginnt bereits, gemeinsam mit ihrer Mutter Fußball zu spielen. Neben ihrer Rolle als Mutter engagiert sich Alex für verschiedene Projekte. Sie gründete die Alex-Morgan-Foundation, die diesen Monat ihr einjähriges Bestehen feiert. Außerdem arbeitet sie mit Gesundheitsunternehmen wie Nourish zusammen, um Bewusstsein für Ernährung und Gesundheit zu schaffen. "Ich bin im Reinen mit meiner Entscheidung und sehr glücklich, wo ich jetzt im Leben stehe", sagte Alex zufrieden über das Ende ihrer Fußballkarriere.

Getty Images Alex Morgan mit ihrer Tochter Charlie im September 2024

Instagram / alexmorgan13 Alex Morgan mit ihrer Familie

