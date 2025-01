Beim Einzug: Diese Dschungelcamper kämpfen mit Höhenangst

Es geht los! Die diesjährigen Dschungelcamp-Stars ziehen ins Camp ein. Wie RTL in einem Video festhält, kommt der ein oder andere Promi aber schon auf dem Weg dorthin an seine Grenzen. Ein Bungee-Sprung in 50 Meter Tiefe lässt unter anderem Maurice Dziwak (26) verzweifeln. "Man, ich hab Angst, dass ich wie so ein nasser Sack runterfliege", äußert er voller Panik seine Bedenken: Die Furcht ist dem selbst ernannten Löwen ins Gesicht geschrieben.

Der 26-Jährige ist offenbar nicht der einzige Kandidat, der mit Höhenangst zu kämpfen hat. Auch Sam Dylan (33) und seine ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kollegin Alessia Herren (23) kriegen beim Gedanken an den Sprung zittrige Knie. "Ich hab Angst. Ich seh ja echt ganz Australien gefühlt. Ich schaffe das nicht", bibbert die junge Mama bei dem Ausblick von der Plattform. Zugegeben – ganz Australien ist wohl etwas übertrieben. Ob die motivierenden Rufe ihrer Dschungel-Kollegin die 23-Jährige dazu bewegen, den Absprung zu wagen, bleibt aber noch offen.

Dass sie sich gleich zu Beginn so einer Challenge stellen müssen, haben die Dschungelstars wohl nicht erwartet. Dafür sind sie gemeinsam mit Edith Stehfest, Jörg Dahlmann (66) und Anna-Carina Woitschack (32) die ersten Kandidaten, die ins Camp einziehen und schon mal alles in Ruhe begutachten können. Für die zweite Hälfte startete das Abenteuer heute in den frühen Morgenstunden. RTL veröffentlichte Aufnahmen von Yeliz Koc (31), Nina Bott (47), Lily Becker, Pierre Sanoussi-Bliss und Timur Ülker (35) auf einem Helikopterlandeplatz. Ob es von dort einen Direktflug in den Busch gab oder sie auch erst eine Aufgabe meistern müssen, wurde noch nicht verraten.

RTL / Boris Breuer Maurice Dziwak, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL / Boris Breuer Alessia Herren, Dschungelcamp-Teilnehmerin

