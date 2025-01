Erste Bilder: Dschungelabenteuer startet jetzt für die Stars

Das Warten hat endlich ein Ende, denn heute Abend startet die 18. Dschungelcamp-Staffel und es heißt wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Bevor es so weit ist, veröffentlichte RTL nun vorab erste Schnappschüsse von den prominenten Kandidaten. Realitystar Yeliz Koc (31), Moderatorin Nina Bott (47), Model Lilly Becker (48), die Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss und Timur Ülker (35) sowie Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (66) mussten im Morgengrauen das Luxushotel verlassen.

Wie die Aufnahmen zeigen, wurden die genannten Dschungelcamper zunächst auf einem Helikopterlandeplatz erwartet – und danach ging es per Direktflug in den australischen Busch. Vor zwei Tagen traf es bereits völlig unerwartet die anderen sechs Teilnehmer: Reality-TV-Bekanntheit Alessia Herren (23), Musikerin Edith Stehfest, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), Sportkommentator Jörg Dahlmann (66) sowie die Realitystars Sam Dylan (33) und Maurice Dziwak (26) machten sich völlig überrumpelt auf den Weg ins Camp.

Letzterer wurde vor Kurzem zum ersten Mal Papa. Gemeinsam mit seiner Partnerin Leandra durfte der 26-Jährige einen kleinen Jungen in die Arme schließen. Wie er vorab gegenüber dem Sender verriet, macht er sich besonders über die Essensprüfungen Gedanken. "Ich kann kein Fleisch mit Fett essen. Wie soll ich da denn Hoden oder Penisse essen?", fragte er sich vor seinem Einzug. Wie sich der selbst ernannte "Löwe" in der australischen Wildnis schlägt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Das große Finale findet am 9. Februar statt – durch die Sendung führen dabei wieder Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41).

Das Dschungelcamp 2025 – täglich ab dem 24. Januar um 20:15 Uhr auf RTL und im Livestream auf RTL+.

RTL Timur Ülker, Jürgen Hingsen, Pierre Sanoussi-Bliss, Nina Bott, Lilly Becker und Yeliz Koc

RTL / Boris Breuer Die Kandidaten des Dschungelcamps 2025

