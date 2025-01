Botox-Unglück? Lara Trump ist "nicht wiederzuerkennen"

Lara Trump (42) sorgt derzeit für hitzige Diskussionen in den sozialen Medien, nachdem sie bei der Amtseinführung ihres Schwiegervaters Donald Trump (78) am vergangenen Montag, dem 20. Januar, mit einem deutlich veränderten Aussehen auftrat. Nutzer sozialer Medien gehen sogar so weit zu sagen, sie sei "nicht wiederzuerkennen". Zuschauer des landesweit übertragenen Events spekulierten auf X, dass die Ehefrau von Eric Trump (41) sich mehreren Schönheitsoperationen unterzogen haben könnte und verglichen ihre optische Wandlung mit der von Donalds ältester Tochter, Ivanka Trump (43): "Wer von ihnen hat die meisten Schönheitsoperationen hinter sich?" Kommentare wie "Man würde nicht einmal denken, dass es dieselbe Person ist" oder "Sie ist das Produkt der modernen kosmetischen Medizin" sorgten für Schlagzeilen und Debatten. Kritiker monierten fehlende Natürlichkeit in ihrem Gesicht und bemängelten den vermeintlichen Einsatz von Botox und Co.

Doch nicht nur Laras vermeintlich neues Aussehen stand im Fokus der Aufmerksamkeit. Auch eine Bemerkung ihres Schwiegervaters bei seinem zweiten Inaugurationsball heizte die Diskussionen weiter an. Wie OK! berichtete, hatte Donald Trump dabei Erics Ehefrau für ihre frühere Rolle an der Spitze der Republikanischen Partei gelobt und sich in gewohnt provokanter Weise gefragt: "Wie zur Hölle ist das passiert?" Damit bezog er sich allerdings nicht auf mögliche Beauty-Eingriffe von Lara. Diese Worte wurden von Kritikern als weiteres Beispiel für Vetternwirtschaft gewertet. In sozialen Netzwerken wurde dem ehemaligen Präsidenten Nepotismus vorgeworfen, wobei viele Nutzer anmerkten, dass es keineswegs überraschend sei, dass Positionen im politischen Umfeld seiner Familie vorbehalten seien.

Lara Trump, die seit 2014 mit Eric Trump verheiratet ist, scheint der mediale Rummel nicht zu stören. Die ehemalige TV-Produzentin gilt als eines der diskreteren Mitglieder der Trump-Familie, auch wenn sie in politischen Kreisen spätestens seit ihrer Tätigkeit für die Republikaner bekannt ist. Gemeinsam mit Eric hat sie zwei Kinder, Kai und Luke, deren Erziehung für das Paar eigenen Angaben zufolge oberste Priorität hat. Ivanka Trump, die ebenfalls häufig Vergleiche zu Lara ertragen muss, äußerte sich 2020 in einem Interview dazu, wie die Familie mit Kritik umgeht: "Das Wichtigste ist, sich auf die Menschen und Dinge zu konzentrieren, die wirklich zählen – der Rest ist nur Lärm."

Getty Images Lara Trump und Eric Trump verlassen das Kapitol nach der Amtseinführung von Präsident Trump 2025.

Larry Busacca/Getty Images Lara und Eric Trump beim White House Correspondents' Association Dinner

