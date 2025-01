Christina Haack plant eine fünfjährige Verlobungszeit

Christina Haack (41) hat nach ihrer turbulenten Trennung von Joshua Hall eine neue Liebe gefunden. Die Unternehmerin und Social-Media-Persönlichkeit ist seit Kurzem mit Christopher Larocca liiert. Nachdem sie und Josh ihre Scheidung im Juli 2024 offiziell eingereicht hatten, kam die zweite Bekanntgabe überraschend schnell. Dennoch soll Christina ihren Freunden versichert haben, dass sie aus früheren Fehlern wertvolle Lehren gezogen habe. "Sie hat ihre Lektion gelernt und sagt nun, sie wolle mindestens fünf Jahre lang verlobt sein", verriet eine Quelle laut OK!.

Die Beziehung von Christina und Josh endete stürmisch, doch auch Josh scheint mittlerweile sein Liebesglück gefunden zu haben. Er gab kürzlich seine Beziehung zu Stephanie Gabrys öffentlich bekannt. Laut Insidern trafen sich die beiden in Nashville, und es soll sofort "Klick" gemacht haben, wie ein Vertrauter berichtete. Obwohl Josh seine Beziehung recht unaufgeregt hält, genießt er aktuell seine frisch entstandene Partnerschaft. "Er ist sehr glücklich mit seinem Leben und freut sich auf 2025 und das, was am Horizont liegt. Er ist so glücklich wie seit Langem nicht mehr", sagte der Insider weiter.

Christina hat in der Vergangenheit bereits drei Ehen geführt. Ihre erste ging sie mit Tarek El Moussa (43) ein, mit dem sie durch die Reality-TV-Show "Flip or Flop" berühmt wurde. Mit ihm hat sie die 14-jährige Tochter Taylor und den neun Jahre alten Sohn Brayden. Aus ihrer Ehe mit dem Moderator Ant Anstead (45) stammt ihr fünf Jahre alter Sohn Hudson. Die Ehe mit Josh Hall war bereits die dritte für die Influencerin. Diese blieb jedoch kinderlos. Trotz der Höhen und Tiefen in ihrem Liebesleben gibt sich Christina stets optimistisch. "Man muss ihr zugestehen, dass sie die Hoffnung auf wahre Liebe nie aufgegeben hat", teilte eine Quelle mit. Die neue Beziehung zeigt: Christina bleibt offen für Neuanfänge und wagt es, ihr Herz erneut zu öffnen.

Instagram / thechristinahall Christina Haack und Joshua Hall, Ehepaar

Instagram / thechristinahall Christina Haack im November 2020

