Scheidungsstreit zwischen Christina Haack und Josh eskaliert

Es sieht ganz danach aus, als ziehe sich der Rosenkrieg zwischen Christina Haack (41) und ihrem Noch-Ehemann Josh Hall in die Länge. Wie der TV-Star jetzt zu Gast bei "Jeff Lewis Live" offenbart, konnte das einstige Paar bisher keine Einigung erzielen und sei "nicht einmal nahe dran", seine Scheidung zu finalisieren, weshalb es seine Differenzen höchstwahrscheinlich vor Gericht austragen muss. "Er will keine Mediation. Das wird ein Spaß, ich kann es kaum erwarten", erklärt die Unternehmerin mit einem sarkastischen Unterton.

Darüber hinaus gibt Christina preis, dass sie und Josh überhaupt "nicht miteinander auskommen". Er habe sie gebeten, seine Anwaltskosten zu übernehmen, sie sei allerdings bisher nicht "angewiesen" worden, das zu tun – und habe ihn bereits in der Vergangenheit finanziell unterstützen müssen. Ihr einstiger Partner scheint allem Anschein nach aber nicht sparsam damit umgegangen zu sein. "Ich habe ihm Geld zum Leben gegeben, und dann hat er sich einen Bentley gekauft", schildert die Fernsehpersönlichkeit und ergänzt: "Aber er hat keinen Job."

Christina und der Immobilienmakler lernten sich im Frühling 2021 kennen und verlobten sich nach wenigen Monaten Beziehung. Wie später herauskam, gaben sich die beiden bereits im Oktober desselben Jahres das Jawort. Im vergangenen Sommer war dann jedoch alles aus und vorbei: Josh reichte die Scheidungspapiere ein. Seitdem liefern sich die 41-Jährige und ihr Noch-Ehemann eine Scheidungsschlacht und teilen immer wieder gegeneinander aus. Erst kürzlich schoss Christina gegen Josh, nachdem dieser in einem Statement betont hatte, sie solle sich lieber auf ihre neue Beziehung konzentrieren und aufhören, über ihn zu reden. "Ich habe mich gerade in meinen Mund übergeben. [...] Narzissmus vom Feinsten", wetterte sie in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / thechristinahall Christina Haack, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall und Christina Haack

Anzeige Anzeige

Anzeige