Das halten die Fans von der ersten Ekel-Dschungelprüfung

Staffel 18 vom Dschungelcamp ist endlich da. In der ersten Dschungelprüfung müssen alle zwölf Stars ihre Mägen auf die Probe stellen. Dabei beweist vor allem Timur Ülker (35), was in ihm steckt. Er verschlingt ein Schafshirn und meistert die "Bährufs-Bähratung" dadurch mit Bravour. Die Fans auf X sind von seiner Leistung begeistert, ein Zuschauer schreibt: "Timur – mein Löwe, mein Bär!" Edith Stehfest zwingt sich ihrerseits 300 Milliliter Kuhurin hinunter. "Edith ist eine Maschine. In fünf Sekunden 0,3 Liter Kuhpisse geschlürft! Bravo", lobt sie ein User. Sam Dylan (33) kriegt die ihm zugewiesene Bullenzunge nicht herunter, woraufhin sich bei den Zuschauern Schadenfreude breitmacht: "Sam muss ab jetzt in jede Prüfung."

Noch wichtiger als die Meinungen der Fans ist die Anzahl der Sterne, die die Camper in ihrer Prüfung ergattern. Dank Edith, Timur und Jörg Dahlmann (66), der Kuhblut trinkt, nehmen sie immerhin drei Sterne mit nach Hause. Yeliz Koc (31) scheitert an einem Krokodilpenis und muss daher ohne Stern zurück ins Camp. Ex-Sportler Jürgen Hingsen (67) verweigert die Challenge komplett, indem er darauf verzichtet, seine Kamelzunge zu probieren. "Wieso nimmt man an so einem Format überhaupt teil, wenn man direkt sagt, man macht nicht mit", ärgert sich deshalb ein Fan im Netz. Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) prahlte vor der Prüfung: "Aufgeben ist keine Option." Doch die drei Ziegenaugen sind dann doch nicht nach ihrem Geschmack. Für Schauspielerin Nina Bott (47) endet das kulinarische Experiment mit einer Entenzunge in einem Brechanfall.

Schon bevor das Dschungelcamp offiziell losging, gab es das ein oder andere Drama. Sam unterstellte Nina, sich bei den anderen Teilnehmern einzuschleimen. Im Gespräch mit RTL erklärte er: "Einige liken sich ja schon gegenseitig, schreiben sich wunderschöne Kommentare [...] Nina Bott hat ja bei jedem Kommentare und Herzen drunter geschrieben – außer bei mir." Der Sommerhaus-Gewinner vermutet, dass sie damit ein abgekartetes Spiel verfolge und im Camp einen "Girls Club" um sich versammeln werde.

Anzeige Anzeige

RTL Maurice Dziwak bei der Dschungelprüfung

Anzeige Anzeige

RTL Jörg Dahlmann in der Dschungelprüfung

Anzeige Anzeige

Anzeige