Zoff vorm Dschungel? Sam Dylan unterstellt Nina Schleimerei

Am 24. Januar heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Inzwischen sind die Promis schon in Australien angekommen – und noch vor dem Show-Beginn des Dschungelcamps deutet sich der erste Zoff an. Sam Dylan (33) vermutet, dass seine künftige Mitcamperin Nina Bott (47) eine Taktik hat: Laut ihm möchte sie bei allen schon vor dem Dreh einen guten Eindruck hinterlassen. Im Interview mit RTL betont Sam, dass sie ihn dabei aber auslasse: "Einige liken sich ja schon gegenseitig, schreiben sich wunderschöne Kommentare [...] Nina Bott hat ja bei jedem Kommentare und Herzen drunter geschrieben - außer bei mir."

Der Realitystar ist sichtlich beleidigt von der angeblichen Taktik und betont, dass er vermutlich nicht in Ninas "Girls Club" landen werde. Trotzdem plane er, die Schauspielerin diesbezüglich noch einmal direkt zu konfrontieren. In diesem Kontext unterstreicht er: "Ich bin ja kein Mensch, der sich irgendwo einschleimt." Im Interview mit dem Sender verneint Nina jegliche Taktiken und vermutet stattdessen Folgendes: "Ich glaube, dass nur jemand, der selber taktiert, jemand ist, der jemand anderem Taktik unterstellt."

Der 33-Jährige hatte schon vor dem Einzug ins Camp mit etlichen persönlichen Strapazen zu kämpfen. In einer Instagram-Story erzählte Sam seinen Followern: "Hinter den Kulissen war einfach schon total viel Drama. […] Dazu kommt, dass ich heute evakuiert wurde!" Die notwendige Evakuierung erfolgte, weil seine Begleitperson Rafi Rachek (35) krank wurde und er geschützt werden sollte. Schließlich sei eine Erkrankung für ihn im Camp ein absoluter "Totalausfall".

Anzeige Anzeige

Getty Images Nina Bott, November 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige