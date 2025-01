Dieser Star wird als Erster in die Dschungelprüfung gewählt

Die erste Folge des Dschungelcamps sorgte schon für viel Gesprächsstoff. Während der Ausstrahlung konnten die Fans einen der zwölf Kandidaten in die Dschungelprüfung wählen. Zum Schluss verraten Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) der versammelten Mannschaft im Camp die Entscheidung. Alessia Herren (23) und Sam Dylan (33) müssen bangen. "Von unseren Zuschauern in die Dschungelprüfung gewählt wurde Sam!", berichtet die Moderatorin. Der Sommerhaus-Gewinner ist von diesem Ergebnis sichtlich getroffen, doch die anderen Stars versuchen, ihn zu beruhigen. Immerhin dürfe er nun als allererster Teilnehmer duschen.

Schon die Prüfungen der ersten Folge hatten es in sich. Um überhaupt zum Camp zu gelangen, mussten Nina Bott (47), Lilly Becker (48), Yeliz Koc (31), Jürgen Hingsen (67), Timur Ülker (35) und Pierre Sanoussi-Bliss große goldene Sterne über einen 200 Meter langen See mit sechs Hindernissen bugsieren. Doch die Gruppe meisterte die Challenge und holte sechs Sterne für die Gruppe. Die Ex-Partnerin von Jimi Blue Ochsenknecht (33) befürchtete zwar, von wilden Tieren angeknabbert zu werden, doch auch sie schaffte die komplette Strecke.

Danach sorgte auch das zwischenmenschliche Zusammenleben für Spannungen. Die Camper zogen in zwei Gruppen in ihr neues Zuhause ein, wodurch sich die Nachzügler Alessia Herren, Edith Stehfest, Maurice Dziwak (26), Jörg Dahlmann (66), Anna-Carina Woitschack (32) und Sam Dylan mit den übrig gebliebenen Betten anfreunden mussten. "Das ist ja asozial, ich schlaf doch nicht auf dem Boden, das geht gar nicht. Da krabbelt mich ja alles an", meckerte der Freund von Rafi Rachek (35) daraufhin.

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL / Boris Breuer Die Kandidaten des Dschungelcamps 2025

