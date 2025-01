Erster Dschungel-Zoff? Zuteilung der Betten sorgt für Drama

In der ersten Folge der 18. Staffel vom Dschungelcamp zeigen sich die Promis erfahrungsgemäß noch von ihrer friedlichen Seite. In diesem Jahr ist allerdings alles anders! Am ersten Tag sorgt nämlich die Frage nach der Bettenzuteilung direkt für Drama. Die sechs Nachzügler Alessia Herren (23), Edith Stehfest, Maurice Dziwak (26), Jörg Dahlmann (66), Anna-Carina Woitschack (32) und Sam Dylan (33) stehen nämlich vor bereits zugeteilten Betten – ohne vorherige Absprache. Das sieht besonders Sam gar nicht ein. Der Realitystar schimpft: "Das ist ja asozial, ich schlaf' doch nicht auf dem Boden, das geht gar nicht. Da krabbelt mich ja alles an." Er betont, dass das gar nicht geht und noch besprochen werden müsse.

Edith verkündet in diesem Kontext hingegen recht entspannt: "Ich nehm' ne Hängematte – den Tipp hat mir mein Mann gegeben." Jörg zeigt sich wie Sam eher enttäuscht: "Wir mussten das nehmen, was übrig bleibt!" Dem Betten-Drama vorausgegangen waren bereits Unsicherheiten unter den ersten sechs Campern. Schließlich forderte Lilly Becker (48) die anderen direkt auf: "Sucht euch das Bett aus!" Nina Bott (47) hingegen wollte erst auf die anderen warten, ebenso wie es Timur Ülker (35) egal war.

Noch vor dem heiß ersehnten Show-Beginn deutete sich der erste Zoff an – und auch da war schon Sam involviert. Er vermutete, dass seine Kontrahentin Nina Bott eine ausgeklügelte Taktik im Camp hat. Wie er im Interview mit RTL zu verstehen gab, möchte sie seinen Beobachtungen zufolge angeblich bei allen Stars schon vor dem Dreh einen guten Eindruck hinterlassen. Dabei habe sie jedoch ausgerechnet Sam ignoriert, was er ihr übel nahm: "Einige liken sich ja schon gegenseitig, schreiben sich wunderschöne Kommentare [...] Nina Bott hat ja bei jedem Kommentare und Herzen drunter geschrieben – außer bei mir."

RTL / Boris Breuer Edith Stehfest, Teilnehmerin der 18. Staffel Dschungelcamp

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

