Glanzleistung: Die ersten sechs Dschungelcamper räumen ab

Die diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten ziehen endlich in den australischen Busch. Aber bevor es ums Verteilen der Betten und das Anzünden des Lagerfeuers geht, müssen sich die Stars ihrer ersten Herausforderung stellen. Für Gruppe eins, also Nina Bott (47), Lilly Becker (48), Yeliz Koc (31), Jürgen Hingsen (66), Timur Ülker (35) und Pierre Sanoussi-Bliss geht es in die Walk-In-Prüfung: In dieser muss jeder von ihnen einen auf einem Seil aufgefädelten Stern über einen 200 Meter langen See mit sechs Hindernissen bis hin zu einem Sternenbaum transportieren. Die Camper schlagen sich aber gut – und schaffen es, alle Sterne zu holen.

Teilnehmerin Yeliz zeigt sich vor und während der Prüfung allerdings ein wenig besorgt: Die ehemalige Make Love, Fake Love-Lady drückt aus, Angst vor den Tieren im Wasser zu haben. Bei Mitstreiter Jürgen trifft sie damit aber auf wenig Verständnis. "Ach komm, mach hier nicht die Drama-Queen", wettert der ehemalige Athlet – und scheint sich so der Meinung der Zuschauer anzuschließen. "Yeliz ist im falschen Format mit ihrer ständigen Panik vor Viechern", findet ein User auf X. Darüber hinaus scheinen Fans aber nicht besonders angetan von der Art der Dschungelprüfung zu sein. "Also das ist ziemlich unspektakulär", betont ein Nutzer, während ein anderer mit einem sarkastischen Unterton anmerkt: "Schon die erste Horrorprüfung: Schwimmen im Gänsemarsch."

Im Gegensatz zur Gruppe zwei schlagen sich die Stars also super. Einige der restlichen sechs Teilnehmer kommen bereits zum Start an ihre Grenzen: Maurice Dziwak (26), Sam Dylan (33), Alessia Herren (23), Jörg Dahlmann (66), Edith Stehfest und Anna-Carina Woitschack (32) müssen sich einem Bungee-Sprung in 50 Meter Tiefe stellen. "Mann, ich hab Angst, dass ich wie so ein nasser Sack runterfliege", zeigt sich beispielsweise der ehemalige Love Island-Kandidat besorgt.

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Maurice Dziwak, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

Anzeige