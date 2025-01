Fast eine Glatze: Deshalb trägt Pietro Lombardi immer Cappy

Pietro Lombardi (32) steht seit seinem Sieg bei Deutschland sucht den Superstar im Rampenlicht. Seitdem sahen ihn Fans eigentlich so gut wie nie ohne sein Markenzeichen – eine Cappy. Wie der Sänger jetzt auf Instagram preisgibt, hat das auch einen ganz bestimmten Grund. "Ich trage Cappy, weil ich sie liebe und alles. Aber ich habe vor allem oben schon extremen Haarausfall und man sieht es schon ein bisschen, als hätte ich eine Glatze. Und ja, das ist irgendwie nicht so schön", erzählt er ehrlich und fügt hinzu: "Ich habe auch mal Bock, ohne Kappe rauszugehen. Aber so fehlt mir irgendwie das Selbstbewusstsein, so wie die Haare gerade sind."

Selbst in seinen eigenen vier Wänden verzichtet der "Phänomenal"-Interpret nicht auf seine Kopfbedeckung. "Auch zu Hause auf der Couch habe ich noch die Cappy an. Ich zieh' die Kappe nur beim Schlafen aus und es muss richtig dunkel sein", offenbart er. Ohne sie fehle Pietro einfach das Selbstbewusstsein. "Wenn ich die Kappe nicht aufhabe, könnte ich nicht der Lombardi sein, der ich auf der Bühne bin!", gesteht der 32-Jährige. Das möchte er jetzt aber in den Griff bekommen: Er plant, sich nach seiner Tour, die im August endet, einem Eingriff zu unterziehen. "Ich meine, das ist nichts, wofür man sich schämen muss", findet der Musiker.

Während es dem "Call My Name"-Sänger an Haaren fehlt, legte er sich in den vergangenen Jahren aber etwas anderes zu – eine Menge Tattoos. Mittlerweile ziert die Körperkunst einen Großteil seines Oberkörpers. Und wie Pietro vor wenigen Tagen in den sozialen Medien präsentierte, stieß erst kürzlich ein neues hinzu: Er ließ sich das Auge seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) auf seinen Handrücken stechen. "Ihr Blick, meine Stärke", betitelte der Familienvater seinen Beitrag, unter dem die Influencerin schwärmte: "Oha, wie schön!"

Getty Images Pietro Lombardi bei "Deuschland sucht den Superstar", Mai 2011

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardis tätowierte Hand

