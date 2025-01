Pietro Lombardi ehrt seine Verlobte Laura mit neuem Tattoo

Laura Maria Rypa (29) begleitet ihren Verlobten Pietro Lombardi (32) nun, auch wenn sie nicht physisch bei ihm ist. Den DSDS-Gewinner ziert nämlich ein neues Tattoo, das von seiner Liebsten inspiriert ist. In einem Instagram-Video präsentierte der Musiker stolz das frisch gestochene Kunstwerk auf seinem Handrücken, das das Auge der Influencerin detailgetreu abbildet. "Ihr Blick, meine Stärke", schrieb der "Phänomenal"-Interpret unter dem Beitrag und zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Arbeit seines Tätowierers. Lauras Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. In einem Kommentar schwärmte sie: "Oha, wie schön!"

Das vergangene Jahr war für Laura und Pietro von einigen Negativschlagzeilen geprägt. Im Herbst kam es zu einem Notarzteinsatz in ihrem Haus. Gegenüber Bild berichtete die 29-Jährige einige Wochen danach: "Ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten." Sie habe aus Angst die Polizei verständigt, allerdings bestritt sie, dass Pietro sie verletzt habe. "Ich habe wirklich keinerlei Blutergüsse oder Sonstiges am Hals", stellte sie klar.

Nach diesem Vorfall scheint sich die Beziehung der Eltern von Leano (2) und Amelio wieder gefangen zu haben. Im November widmete Pietro seiner Laura rührende Worte auf Social Media. "Am Ende zählt die Familie und ist das Wertvollste im Leben. Ja, es gibt turbulente Phasen im Leben, doch wir halten zusammen und lassen uns niemals los. Was wir haben, ist etwas Besonderes", erklärte der 32-Jährige.

