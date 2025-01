"Golden Bachelor"-Mona fühlte sich von Franz ignoriert

Golden Bachelor-Kandidatin Mona bekam in Folge acht keine weitere Rose von Franz Stärk (73) überreicht. Dass es so kommen würde, hatte die 63-Jährige aber schon im Gefühl. "Es war schon zu erwarten, dass ich keine Rose mehr bekomme", erklärt sie Promiflash. Der Grund für ihre Vermutung: Mona fühlte sich von dem Rosenkavalier kaum wahrgenommen, genauer gesagt ignoriert – wie sie zu verstehen gibt: "Es hat mich eh gewundert, dass ich so lang dabei war, da der Golden Bachelor mich von Beginn an fast ignoriert hat." Tatsächlich wurde die Yogalehrerin nur selten zu Dates oder Vieraugengesprächen mit dem Rosenkavalier eingeladen.

Für einen Großteil von Monas Mitstreiterinnen lief es hingegen besser. Während Franz des Öfteren die Initiative ergriff und die eine oder andere zum privaten Plausch aufforderte, nutzten wieder andere Single-Damen selbst die Chance und luden ihn zum Austausch ein. Für Mona kam dieser Annäherungsversuch aber eher nicht infrage. "Ich denke, dass einige der Frauen das Talent haben, sich dem Bachelor deutlicher zu nähern, was ihm augenscheinlich auch gefallen hat. Mein Talent ist eher das dezente Flirten", verrät sie gegenüber Promiflash, gesteht sich aber auch ein, dass ihre Herangehensweise in diesem Fall nicht erfolgreich gewesen sei. Nichtsdestotrotz habe sie ihre "Golden Bachelor"-Teilnahme als "ein tolles Erlebnis" empfunden.

Nicht nur für Mona endete die spannende Reise mit der vierten Nacht der Rosen. Franz schickte noch zwei weitere Kandidatinnen heim: Auch Britta und Christiane mussten ihre Koffer packen. Die Erzieherin war von ihrem Aus aber anscheinend wenig überrascht. "Ich habe schon damit gerechnet", erklärte Christiane im Anschluss an die Entscheidung im Einzelinterview – und sie scheint bis dato auch noch nicht hundertprozentig überzeugt gewesen zu sein: "Ich mag ihn unheimlich, aber weiß nie, ob da mehr entstanden wäre."

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, pensionierter Gesamtschullehrer

RTL / Stephan Pick Christiane, "Golden Bachelor"-Kandidatin

