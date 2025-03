"Golden Bachelor"-Kandidatinnen planen gemeinsamen Mädelstag

Liebesbeziehungen sind bei der ersten deutschen Staffel von Golden Bachelor leider nicht entstanden – dafür aber wunderbare Freundschaften! Wie Teilnehmerin Kerstin Gellenbeck nun zu verstehen gibt, stehen sie und ihre Mitstreiterinnen auch Monate nach den Dreharbeiten noch in Kontakt. Einige von ihnen planen sogar einen gemeinsamen Mädelstag! "Morgen geht der Kurztrip los ins Schwabenland, weil sich ein paar von den 'Golden Bachelor'-Ladys morgen treffen. Wir wollen ein bisschen Party machen, im Sonnenhof, das ist das Hotel von der Andrea Berg (59)", berichtet die Erfurterin in einem Video auf Instagram.

In dem Betrieb der Schlagersängerin soll es wohl einige Tanzveranstaltungen geben, die die Damen wahrnehmen wollen. "Ich als Tanzmaus, ach du große Güte...", merkt Kerstin amüsiert an, fügt jedoch gelassen hinzu: "Aber ich glaube, in so einer coolen Truppe, wie wir das sind, wird es ganz lustig werden. Ich freue mich tierisch darauf, einige von uns wiederzusehen." Auf Finalistin Lise müssen die Singleladys dieses Wochenende aber leider verzichten – die Norwegerin urlaubt aktuell im Warmen. Nichtsdestotrotz blickt Kerstin dem großen Tag freudig entgegen: "Und die anderen, die wir uns treffen: Ich freue mich auf morgen!"

Nicht nur unter den Kandidatinnen sind gute Freundschaften entstanden – auch mit Rosenkavalier Franz Stärk (74) ist mindestens eine Dame noch im regen Austausch. Wie Gewinnerin Sylvia Schön vor wenigen Wochen auf Instagram zeigte, verbrachten sie und der ehemalige "Golden Bachelor" einige schöne Stunden in Hamburg. Sylvia war Franz' Auserwählte, die im Finale seine letzte Rose bekam – doch ein Paar wurde aus den beiden nicht. Dafür scheinen die zwei nun gute Freunde zu sein.

Instagram / lisebenedikteaas_ Lise Benedikte Aas, ehemalige "Golden Bachelor"-Kandidatin

Instagram / kerstingellenbeck Kerstin Gellenbeck, ehemalige "Golden Bachelor"-Teilnehmerin

