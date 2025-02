Mehr davon: Zuschauer sind begeistert von "Golden Bachelor"

Am vergangenen Dienstag schenkte Golden Bachelor Franz Stärk (73) seiner Auserwählten seine letzte Rose. Die erste deutsche Staffel des Dating-Formats für Ü60-Jährige ist damit vorbei – sehr zum Bedauern der Zuschauer. Wie sich in den Kommentaren auf der Instagram-Seite der Show abzeichnet, gewann "Golden Bachelor" im Laufe der Zeit einige Fans dazu – und diese würden sich allem Anschein nach sehr über eine zweite Staffel freuen. "Ich habe alles an der Staffel geliebt, bitte mehr 'Golden Bachelor'!", schreibt zum Beispiel ein Nutzer.

Eine andere Userin findet zudem, dass der 73-jährige Bachelor und die Ü60-Singledamen ganz neue Facetten zeigen würden und unter anderem auch ansprechender seien als die bisherigen Der Bachelor- und Die Bachelorette-Staffeln: "Die Sendung hatte Stil und Klasse. Ich war schon gerührt bei der Rosenvergabe. Im Vergleich wirken die Folgen mit den jungen Leuten blass. Man hat alles geglaubt, was er sagt, das ist bei den jungen Bachelors/Bacheloretten nicht so." Ob RTL die Fans tatsächlich mit neuen Teilnehmern und weiteren Episoden beglücken wird, bleibt spannend. Die "Golden Bachelor"-Folgen wurden ab Anfang Januar auch im TV ausgestrahlt – doch die Ausstrahlung wird nun aufgrund mieser Quoten nicht mehr fortgesetzt.

Die Zuschauer, die die Reise von Franz und seinen Anwärterinnen nun nicht mehr im Fernsehen mitverfolgen können, können die Show aber nach wie vor auf RTL+ streamen. Die wohl wichtigste Info für Interessierte hat Promiflash jedoch schneller parat: Rosenkavalier Franz hat sich in der letzten Nacht der Rosen für Kandidatin Sylvia entschieden. Doch wie die zwei offenbarten, ist aus ihnen kein Paar geworden – und das wird sich wahrscheinlich auch zukünftig nicht mehr ändern. "Also, ich glaube, auch für den lieben Franz sprechen zu können, dass es für eine Lebenspartnerschaft, eine sehr ferne Fernbeziehung, leider nicht reichen wird", erklärte Sylvia im exklusiven Interview.

