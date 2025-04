Ehemaliger NFL-Spieler Mel Owens wird neuer Golden Bachelor

Der Golden Bachelor kehrt zurück! Im amerikanischen TV geht die Dating-Show für Fortgeschrittene in die zweite Runde. Wie ABC selbst verkündet, steht auch schon der Rosenkavalier der Staffel fest: Mel Owens (66), ein ehemaliger NFL-Spieler und heute Anwalt, ist der Auserwählte. Der ehemalige Profisportler aus Detroit, Michigan, spielte in seiner Jugend für die Los Angeles Rams, bevor er nach seiner aktiven Karriere in Orange County, Kalifornien, als Jurist tätig wurde. Mel war bereits einmal verheiratet und ist Vater von zwei Söhnen. "Nach mehreren Jahren als hingebungsvoller Vater ist Mel bereit, eine Liebe wiederzuentdecken, die in den einfachen Freuden der Zweisamkeit verwurzelt ist", heißt es verheißungsvoll in der Pressemitteilung des Senders.

Weitere Details sind noch nicht über die neue Staffel bekannt – nicht mal der Starttermin steht fest. Dennoch hat Mel schon einige Einblicke in sein Inneres preisgegeben. So heißt es in der Pressemitteilung weiter, dass der NFL-Veteran zur gleichen Zeit seine Scheidung und den Tod seines Vaters verkraften musste. Diese beiden Ereignisse haben ihn emotional von der Außenwelt abgeschlossen. Doch nun ist Mel wieder bereit, sein Herz zu öffnen. Tatsächlich hat der Sportanwalt auch schon eine Vorstellung, wie seine neue Herzdame sein sollte. Laut USA Today schilderte Mel, er möchte eine Frau treffen, die "ehrlich, charmant, liebevoll, fit und voller Leben ist".

Die erste Staffel von "The Golden Bachelor", mit Gerry Turner als Hauptdarsteller, war ein voller Erfolg im Fernsehen, endete allerdings romantisch weniger glücklich: Turner und seine Auserwählte Theresa Nist (71) trennten sich nur kurz nach ihrer TV-Hochzeit. Das Scheitern dieser Beziehung sowie die später publik gewordene Krebserkrankung des 73-Jährigen haben die Zuschauer bewegt. Während Joan Vassos, die erste "Golden Bachelorette", hingegen noch immer mit ihrer TV-Liebe Chock Chapple liiert ist, auch wenn eine Hochzeit aktuell nicht auf ihrer Prioritätenliste steht. Mel Owens tritt in große Fußstapfen, scheint jedoch fest entschlossen, aus seiner zweiten Chance auf Liebe das Beste zu machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mel Owens, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / goldengerryturner Das einstige "The Golden Bachelor"-Paar Theresa Nist und Gerry Turner

Anzeige Anzeige

Anzeige