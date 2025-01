Regenchaos im Dschungelcamp: Promis wurden evakuiert

Das Warten für die Fans hat endlich ein Ende: Das diesjährige Dschungelcamp startet heute Abend mit der ersten Ausstrahlung! Die Camper sind bereits in die australische Wildnis eingezogen – und wurden dort sofort von herausfordernden Witterungsverhältnissen überrascht. Wie RTL berichtet, machte strömender Regen das Camp unter freiem Himmel kurzzeitig unbewohnbar. Aus Sicherheitsgründen wurde beschlossen, alle Stars ins berühmte Dschungeltelefon zu bringen, wo sie vor den Wassermassen in Sicherheit waren. Zwar dauerte die Evakuierung nicht lange, doch für einen dramatischen Auftakt der diesjährigen Staffel war damit bereits gesorgt.

Mittlerweile hat sich die Wetterlage beruhigt, und die Promis konnten ins Camp zurückkehren. Für die Zuschauer gibt es also Entwarnung: Dem heutigen TV-Start steht nichts mehr im Weg. Sechs Teilnehmer konnten sich sogar schon vorab an das Camp gewöhnen. Reality-TV-Bekanntheit Alessia Herren (23), Musikerin Edith Stehfest, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), TV-Kommentator Jörg Dahlmann (66) und die Realitystars Sam Dylan (33) und Maurice Dziwak (26) zogen völlig unerwartet verfrüht in den Dschungel. Sie verbringen am Freitag also bereits ihren zweiten Tag in der australischen Wildnis.

Am Donnerstag traf es dann auch ihre Mitcamper. Realitystar Yeliz Koc (31), Moderatorin Nina Bott (47), Model Lilly Becker (48), die Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss und Timur Ülker (35) sowie Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (66) mussten im Morgengrauen ihr Luxushotel verlassen. Aufnahmen des Senders zeigen, dass die Stars und Sternchen auf einem Helikopterplatz empfangen wurden. Anschließend wurde die Gruppe per Direktflug in den Busch gebracht, wo dann offenbar die Regenflut auf sie wartete.

RTL / Boris Breuer Die Kandidaten des Dschungelcamps 2025

RTL / Pascal Bünning Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

