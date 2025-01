So war der Dreh des One-Take-Musikvideos für "Kiss of Life"

In der K-Pop-Welt ist eine Band gerade groß im Kommen: Kiss Of Life. Deren vier Mitglieder überzeugen ihre Fans vor allem mit einem superchilligen Sound und aufregenden Choreografien. Auch ihr Song "Sticky" trifft dabei voll ins Schwarze – vor allem wegen des coolen Musikvideos. Das wurde nämlich im sogenannten One-Take-Stil gedreht – also ohne jegliche Unterbrechung. Im Interview mit Audacy Music erklären die Sängerinnen, wie das für sie war. "Wir wollten die Choreografie besser hervorbringen, also haben wir uns dafür entschieden. Wir hatten nur ein paar Tage Zeit, um die Choreografie und alles andere zu lernen. Wir verbrachten Stunden draußen in der Sonne und versuchten, alles gut aussehen zu lassen. Aber es hat so viel Spaß gemacht", schildert Belle.

Das Endergebnis kann sich sehen lassen: Im Video kommen nicht nur superviele Tänzer vor, die alle die schwierige Choreo meistern, auch die Video-Kulisse wird genutzt. Das Video wurde nämlich mitten in Warschau, Polen, gedreht – und zwar außerhalb eines Kinos und in den Filmsälen selbst. Haneul, die Jüngste im Team, erzählt: "Die Menschen in Polen waren so freundlich zu uns und die Landschaft dort ist so wunderschön!" Auch Natty kommt aus dem Schwärmen nicht heraus. Sie findet die Tänzer dort "super heiß" und lobt ihr Talent. Sie habe viel von ihnen gelernt.

Obwohl sie noch nicht sehr lange als Band existieren, haben Belle, Natty, Julie und Haneul schon eine große Fanbase. Tatsächlich werden sie überall so gefeiert, dass sie mit ihrem ersten Album direkt auf große Welttournee gehen konnten! In Amerika waren alle Shows direkt ausverkauft. Bald schon wird es die vier hübschen Sängerinnen auch nach Europa ziehen – in wenigen Wochen sollen sie sogar dreimal in Deutschland auftreten.

Instagram / kissoflife_s2 Belle von Kiss of Life, November 2024

Instagram / kissoflife_s2 Belle und Haneul von Kiss of Life, November 2024

