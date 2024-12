K-Pop-Gruppe Kiss Of Life veröffentlicht neue Tour-Termine

Die K-Pop-Girlgroup Kiss Of Life hat im Oktober ihre Welttour gestartet. Zurzeit touren Julie (24), Natty (22), Belle (20) und Haneul (19) durch die USA. Alle Shows sind ausverkauft. Vor wenigen Tagen wurden auf dem offiziellen Instagram-Account der K-Pop-Gruppe weitere Termine bekannt gegeben. Die vier Idols werden nach Europa kommen und sogar drei Shows in Deutschland performen. Im Frühjahr 2025 werden die "Nobody Knows"-Interpretinnen ihre Fans, die sich KISSY nennen, mit Auftritten in Berlin, München und Hamburg erfreuen.

Für das Quartett ist "Kiss Road" die erste Welt-Tournee. Neben Deutschland werden sie unter anderem auch in Italien, Frankreich, Spanien und in der Schweiz auftreten. Tatsächlich waren die Mädels dieses Jahr bereits in Deutschland. Sie waren Teil des Line-ups der KCON Germany 2024 in Frankfurt am Main. Neben Kiss Of Life lieferten unter anderem die K-Pop-Gruppen Dreamcatcher, The Boyz und Illit eine fantastische Show ab.

Kiss of Life wurde erst 2023 unter S2 Entertainment gegründet. Vor allem Nattys Debüt wurde lange erwartet. Sie wurde durch die Realityshow "Sixteen" bekannt, aus der die erfolgreiche Girlgroup Twice hervorging. Im Juli hatten die K-Pop-Idols ihr Debüt mit ihrem ersten Minialbum. In diesem konnte jedes der vier Mitglieder in einem Solo sein Können unter Beweis stellen. Dieses Jahr brachte Kiss Of Life die zwei Alben "Midas Touch" und "Lose Yourself" heraus.

Cindy Ord/ Getty Images North America Julie, Natty, Belle, und Haneul von Kiss of Life bei den SiriusXM Studios, New York, November 2024

JUNG YEON-JE Julie, Natty, Belle, und Haneul von Kiss of Life bei der Seoul Fashion Week, Seoul, September 2023

