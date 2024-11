Laut Ringo Starr: Barry Keoghan spielt ihn in Beatles-Filmen

Lange wurde spekuliert, doch jetzt könnte es tatsächlich offiziell sein: Ringo Starr (84) selbst äußerte sich zu den Gerüchten, dass Barry Keoghan (32) ihn in den geplanten Beatles-Filmen spielen soll. "Ich finde es großartig", verriet der berühmte Drummer gegenüber Entertainment Tonight, als er nach seiner Meinung zu den Spekulationen gefragt wurde. Außerdem scherzte die Musiklegende: "Ich glaube, er nimmt irgendwo Schlagzeugunterricht und ich hoffe, nicht zu viel."

Barry ist nicht die einzige Star-Besetzung, über die gemunkelt wird. Auch andere bekannte Gesichter könnten Teil der Filmbiografien werden. "Gladiator 2"-Darsteller Paul Mescal (28) soll für Paul McCartney (82) im Gespräch sein, während Harris Dickinson (28) angeblich in die Rolle von John Lennon (✝40) schlüpfen wird. Bei der Schauspielerwahl von George Harrison (✝58) wurden unterschiedliche Namen in den Raum geworfen: Sowohl Charlie Rowe als auch Joseph Quinn (30) könnten den Gitarristen verkörpern. Laut Deadline sollen allerdings noch keine Verträge für die Rollen unterzeichnet worden sein.

Was allerdings schon feststeht, ist die Vision des Produzenten der Beatles-Filmreihe Sam Mendes (59). "Wir haben vor, ein einzigartiges, spannendes und episches Kinoerlebnis zu schaffen: Vier Filme, die aus vier verschiedenen Perspektiven eine einzige Geschichte über die berühmteste Band aller Zeiten erzählen", erklärte er das Projekt gegenüber Sony Pictures Entertainment. Sam soll bei allen vier Filmen die Regie führen, wobei noch unklar ist, wer die Drehbücher schreibt und in welcher Reihenfolge die Biopics veröffentlicht werden sollen. Die Verkündigung seines Vorhabens löste große Reaktionen in der Medienwelt aus – schließlich ist es das erste Mal, dass Apple Corps, ein Unternehmen, das von den Beatles gegründet wurde, sowie Paul, Ringo und die Familien von John und George die Rechte an der Lebensgeschichte und der Musik für eine Verfilmung vergeben haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Mescal, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Beatles: Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und John Lennon

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige