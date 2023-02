Bei den Brit Awards: Harry Styles küsst Lewis Capaldi

Das gab einen dicken Schmatzer! Am vergangenen Samstag fanden die diesjährigen Brit Awards statt – und Harry Styles (29) war mit vier Auszeichnungen der Gewinner des Abends. Auch in der Kategorie der besten britischen Single nahm er für seinen Song "As It Was" einen Award entgegen. Lewis Capaldi (26), der mit seinem Song "Forget Me" ebenfalls für diesen Titel nominiert war, ging jedoch nicht ganz leer aus: Nachdem Harry den Preis auf der Bühne entgegengenommen hatte, gab es doch noch eine Überraschung für Lewis.

Auf Twitter kursieren derzeit eine Menge Videos, die zeigen, wie Harry dem 26-Jährigen einen Kuss auf den Mund gibt und ihm danach eine herzliche Umarmung schenkt. Das Ganze passierte, nachdem der "Watermelon Sugar"-Interpret die Auszeichnung entgegengenommen und eine Rede dafür gehalten hat. Die Kameras der Veranstaltung schwenkten zwar kurz vor diesem Moment weg – doch auf die Fans ist Verlass. Diese haben den emotionalen Moment bis zum Ende mitgefilmt.

Als Lewis nach diesem Moment wieder auf seinen Platz zurückgekehrt war, sagte er in die Kamera: "Ich habe Harry Styles gerade auf den Mund geküsst. Ich bin komplett erregt." Aber auch die Fans waren begeistert von dem Moment. "Das ist so schön! Ich liebe ihn", lautete ein Kommentar.

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

Instagram / liampayne Harry Styles, Grammy-Preisträger

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

