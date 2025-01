Süße Geste: Diese "First Dates"-Kandidaten danken der Köchin

Bei First Dates - Ein Tisch für zwei suchen Singles auf Blind Dates ihre große Liebe. Die Kandidaten Briska und Johann begeistern in ihrer Episode nun nicht nur einander. Ein Clip, den die Show auf Instagram postet, zeigt eine besonders niedliche Szene ihres Dinners. Nachdem sie genüsslich das Mahl verspeist haben, loben sie das leckere Essen. Die Kellnerin bittet beide daraufhin in die Küche, wo sie sich bei der sichtlich überrumpelten Köchin Doreen bedanken. Im Netz feiern die Zuschauer die zwei TV-Neulinge für ihre nette Art. "Sehr sympathisch, die beiden. Köche und Servicepersonal müssen viel mehr wertgeschätzt werden", freut sich eine Userin in den Kommentaren unter dem Video.

Die Fans der Show sind überzeugt, dass Johann und Briska ein perfektes Paar abgeben würden. Doch wie sehen das die zwei Singles? Am Ende ihrer Folge von "First Dates" wird enthüllt, dass die 24-Jährigen noch einen gemeinsamen Abend in Köln verbracht haben. Allerdings wurde ihnen dabei klar, dass es zwischen ihnen nicht für eine Beziehung reicht.

Die Köchin Doreen gehört genauso wie der Gastgeber Roland Trettl (53) zu dem engagierten Team, das den Kandidaten seit Jahren romantische Dates ermöglicht. Das Essen spielt dabei eine essenzielle Rolle, wie Roland 2022 im Gespräch mit Express verriet: "Die Gerichte ändern sich alle vier Monate, das sprechen wir ab. Das ist mir wichtig, weil es sich anfühlt, als wäre das hier mein Restaurant. Ich möchte, dass sich die Gäste wohlfühlen – dann werden sie sich auch eher verlieben."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl, "First Dates"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / doreen_kocht Doreen, Köchin bei "First Dates"

Anzeige Anzeige

Anzeige