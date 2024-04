"First Dates"-Moderator Roland Trettl ist wieder verliebt!

Süße News von Roland Trettl (52): Der Moderator von First Dates - Ein Tisch für zwei ist wieder in festen Händen! Das verrät der TV-Star ganz nebenbei in einer aktuellen Folge seiner Show. Der Kandidat Harry fragt ihn, ob er aktuell verliebt sei. Darauf antwortet Roland mit einem Lächeln: "Ja!" Bereits seit sieben Monaten gebe es eine neue Frau in seinem Leben: "Das weiß aber noch niemand außer du, Harry." Offenbar will der Koch seine Beziehung noch im Privaten genießen – weitere Details zu seiner Liebsten gibt er nämlich nicht preis.

Der 52-Jährige war noch gar nicht so lange solo. Im Januar vergangenen Jahres gaben er und seine damalige Frau Dani bekannt, sich zu trennen. Die beiden waren rund zwölf Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen und haben zusammen einen Sohn, der 2012 auf die Welt gekommen war. Die zwei gingen im Guten auseinander und ziehen für ihr Kind auch weiterhin an einem Strang. "Als Paar getrennt, als Eltern für unseren Sohn immer gemeinsam aktiv. [...] Wir werden immer wissen, dass wir mit einem wundervollen Menschen zusammen waren, aber es reicht leider nicht mehr für eine gemeinsame Liebe", erklärten Roland und Dani via Instagram.

Schon seit 2018 hilft der Kochbuchautor bei "First Dates" und First Dates Hotel Singles dabei, einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben zu finden. Zuvor hat er jahrzehntelang als Koch gearbeitet. Zudem war Roland Juror in der Kochshow "The Taste" und trat bei "Kitchen Impossible" gegen Tim Mälzer (53) an.

Anzeige Anzeige

Instagram / roland_trettl Roland Trettl

Anzeige Anzeige

Instagram / roland_trettl Roland und Dani Trettl im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Roland wird seine Partnerin bald vorstellen? Nein, er genießt sein Liebesglück sicherlich lieber im Privaten. Ja, bestimmt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de