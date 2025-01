Anna-Carina spricht unter Tränen über Trennung von Stefan

Anna-Carina Woitschack (32) lässt im Dschungelcamp tief in ihre Gefühlswelt blicken. Im Gespräch mit Sport-Moderator Jörg Dahlmann (66) sprach die Schlagersängerin über die schwierige Trennung von Stefan Mross (49). "Es waren ja sechs Jahre, aber wenn sich gewisse Probleme wiederholen [...] und man als Frau leidet, dann muss man irgendwann auch einen Schlussstrich ziehen", offenbart die Musikerin. Eine Sache habe diese Zeit besonders erschwert: "Seine neue Lebensgefährtin war meine beste Freundin." Es habe sich deshalb so angefühlt, als ob sie zwei Menschen verloren hätte. Beim Gedanken daran, wie das Liebes-Aus auch ihrer Familie wehgetan hat, fängt die Blondine an zu weinen und wird von ihrem Gesprächspartner in den Arm genommen.

Jörg reagiert verständnisvoll auf diese Offenbarungen. "Heftig. Ich hätte das auch Stefan nicht zugetraut", erklärt er im Einzelinterview und ergänzt: "Anna-Carina ist eine sehr starke Frau." Von dieser einfühlsamen Reaktion des Reporters sind die Zuschauer des Dschungelcamps begeistert. "Jörg muss mitweinen. Bisher bin ich ihm gegenüber echt positiv gestimmt", schreibt ein User auf X. Nachdem kurz zuvor Yeliz Koc (31) über ihre schwierige Beziehung mit Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) gesprochen hatte, kann sich ein Fan eine spitze Bemerkung nicht verkneifen und scherzt: "Wenn die so weitermachen, haben die morgen nichts mehr zu erzählen."

Stefan und Anna-Carina waren von Dezember 2016 bis November 2022 ein Herz und eine Seele. Im Juni 2020 traten die zwei Musikstars sogar live in der "Schlagerlovestory" vor den Altar. Seit zwei Jahren liefern sich der "Santo Domingo"-Interpret und die Dschungelcamp-Kandidatin allerdings einen Scheidungskrieg. Nach Informationen von Bild einigten sich die zwei ehemaligen Turteltauben bei ihrem letzten Termin nicht. Stattdessen soll es einen großen Streit wegen einer Vermögensauskunft von Stefan gegeben haben.

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Jörg Dahlmann, Kandidat in der 18. Dschungelcamop-Staffel

Anzeige Anzeige

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Anzeige Anzeige

Anzeige