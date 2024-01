Krasse Stars: Diese Schauspieler wollten Spider-Man spielen!

Diese Superhelden-Rolle war wohl ziemlich begehrt! Die Verfilmungen der Spider-Man-Comics feierten allesamt große Erfolge. Drei Schauspieler schlüpften bisher in die Rolle der beliebten Marvel-Figur: Den Anfang machte Tobey Maguire (48), dann übernahm Andrew Garfield (40) für zwei "The Amazing Spider-Man"-Streifen und zuletzt schwang sich Tom Holland (27) im roten Heldenkostüm über die Leinwände. Aber auch einige andere Mega-Stars waren im Rennen für die Rolle des Peter Parker!

Wie JustJared berichtet, sprachen für den allerersten Spider-Man-Film einige wahre Hollywood-Größen vor. Unter anderem seien Heath Ledger (✝28), Leonardo DiCaprio (49) und James Franco (45) im Gespräch gewesen. Außerdem wollte Jake Gyllenhaal (43) den Part, spielte später dann aber immerhin als Schurke Mysterio in "Spider-Man: Far From Home" mit. Zusammen mit Andrew Garfield waren Joe Jonas (34), Josh Hutcherson (31) sowie "Percy Jackson"-Darsteller Logan Lerman (31) im Rennen.

Tom Holland hatte auch starke Konkurrenz. Timothée Chalamet (28) bewarb sich beispielsweise für den Job, sprach sogar zweimal vor. Auch Asa Butterfield (26) hatte die Chance, die begehrte Rolle zu kriegen. Allzu traurig war er über die Absage aber nicht – denn er bekam kurz danach die Hauptrolle in Sex Education. "Tom hat erstaunliche Dinge mit Peter gemacht. [..] Ich denke also, dass sich am Ende alles zum Guten wendet", erklärte er gegenüber Collider.

Getty Images Leonardo DiCaprio im Januar 2024

Getty Images Asa Butterfield, Schauspieler

Getty Images Josh Hutcherson, Schauspieler

