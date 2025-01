Dieser Dschungelcamp-Star muss als Nächstes in die Prüfung

Im Dschungelcamp neigt sich der zweite Tag dem Ende entgegen. Für die zwölf Stars stellt sich nun eine Frage: Wer muss sich in der nächsten Dschungelprüfung beweisen? Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) verkünden den Campern die frohe Botschaft und können dabei ihre Schadenfreude nicht verstecken. Ausgerechnet Sam Dylan (33) und Alessia Herren (23), die nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen sind, sind die Wackelkandidaten für die nächste Prüfung. Am Ende entscheiden sich die Zuschauer für Sam, dem daraufhin die Tränen kommen.

Sam war schon an Tag eins der Kandidat, der von den Fans in die Dschungelprüfung gewählt wurde – eine Ehre, über die sich der einstige Prince Charming-Kandidat nicht so richtig freuen konnte. Er wurde damit beauftragt, in einem unterirdischen Gang zwölf Sterne in zwölf Minuten zu finden. Doch nach Begegnungen mit Schlangen, Skorpionen und Bartagamen ahnt der Blondschopf Böses und beendet die Prüfung mit den berühmten Worten: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus." Wieder an der frischen Luft angekommen, erklärt er: "Ich habe hinter der nächsten Tür gesehen, dass da Ratten auf mich lauern. Und dann habe ich keine Luft mehr bekommen."

Neben der nervenaufreibenden Prüfung war Folge zwei der 18. Staffel vor allem gezeichnet von emotionalen Gesprächen. Anna-Carina Woitschack (32) gab Jörg Dahlmann (66) im Camp einen Einblick in ihre Trennung von Stefan Mross (49). "Es waren ja sechs Jahre, aber wenn sich gewisse Probleme wiederholen [...] und man als Frau leidet, dann muss man irgendwann auch einen Schlussstrich ziehen", erklärte die Schlagersängerin.

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Anzeige Anzeige

Anzeige