Keine Sterne: Sam Dylan scheitert an seiner Dschungelprüfung

Gestern wurde zum ersten Mal in der 18. Staffel des Dschungelcamps ein Kandidat in die Prüfung gewählt. Die Zuschauer entschieden sich für Sam Dylan (33) – der Realitystar schafft es allerdings nicht, die Herausforderung zu meistern. In der "Eruptions-Störung" muss er innerhalb von zwölf Minuten alle zwölf Sterne in einem Vulkan finden, in dem eine Vielzahl an tierischen Bewohnern haust. Der einstige Sommerhaus-Teilnehmer scheint sich zunächst gut zu schlagen und sammelt vier Sterne. Doch dann versperrt ihm eine Ladung von Steinen den Weg und er bekommt Platzangst. "Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich kriege keine Luft", betont er verzweifelt, bevor er mit dem berühmten Satz seine Prüfung abbricht: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus."

Nach einem vielversprechenden Start siegt dann also doch Sams Panik. Bartagamen, Skorpione und eine Begegnung mit Schlangen, von denen ihn eine "ableckte", konnten ihn nicht aufhalten – wie der Prince Charming-Star den Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) erklärt, führten dann aber Beklemmungen dazu, dass die Situation außer Kontrolle geriet. "Ich habe hinter der nächsten Tür gesehen, dass da Ratten auf mich lauern. Und dann habe ich keine Luft mehr bekommen. Ich wollte es versuchen…", offenbart er. Bei den Zuschauern trifft er allerdings auf wenig Verständnis. "Am Ende wäre ich nicht überrascht, wenn Sam das mit Absicht macht", merkt beispielsweise Nutzer auf X an, während ein anderer schreibt: "Ich wollte ihn gerade loben, da ruft er den Satz."

Trotzdem gibt es auch einige Fans, die überrascht von Sams Leistung sind. "Er macht das aber besser als ich erwartet habe", betont ein Nutzer, dem sich ein weiterer anschließt: "Das macht Sam richtig tapfer und mutig. Man merkt auch, dass Sonja ihn mag." Ob es sich bei seiner ersten Prüfung auch vorerst um seine letzte handelt, bleibt abzuwarten. Sein Auftritt in der ersten Folge des beliebten TV-Formats führte dazu, dass die Zuschauer ihn leiden sehen wollten – und auch durch seine heutige Leistung könnten Zuschauer in den kommenden Tagen Gefallen daran finden. "Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Sam hat glaube ich hiermit sein Ticket für die nächsten Prüfungen eingelöst., merkt beispielsweise jemand an. Darüber hinaus schienen Fans bereits gestern überzeugt, dass der 33-Jährige versagen und seine Camp-Kollegen der berüchtigten Reis-und-Bohnen-Diät aussetzen wird. "Es wird nun einige Tage nichts zu essen geben", zeigte sich ein Fan sicher.

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

