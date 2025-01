Katharina Eisenbluts Hochzeit mit Domi wird "unvergesslich"

Katharina Eisenblut (30) ist seit wenigen Tagen mit ihrem Partner Dominic Höppner verlobt. Die DSDS-Bekanntheit bekam einen romantischen Antrag in Paris. Seitdem steckt das Paar in den Hochzeitsvorbereitungen. Im RTL-Interview verrät Katharina zwar noch nicht, wo die Feier stattfinden soll, dafür lässt sie sich ein anderes Detail entlocken: "Das bleibt vorerst unser kleines Geheimnis. Aber eins kann ich verraten: Jeder, der unsere Babyparty verfolgt hat, weiß, dass es spektakulär werden wird!" Die Hochzeit soll "unvergesslich" werden.

Kennengelernt haben sich Katharina und Dominic schon vor rund fünf Jahren. Nach der zufälligen Begegnung in einem Restaurant verloren sich die beiden aber wieder aus den Augen – bis vor einem Jahr. Nach einem erneuten zufälligen Treffen habe es dann gefunkt. "Wir sind jetzt bald ein Jahr zusammen und überglücklich. Es fühlt sich so natürlich an, als wäre es schon immer so gewesen", schwärmt Katharina im Interview mit dem Sender.

Katharina und Dominic erwarten momentan ihr erstes gemeinsames Kind. Doch noch bevor es auf die Welt kommt, stellte der Unternehmer seiner Liebsten die Frage aller Fragen. "Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten – so wie an diesem Wochenende, als Dominic mich völlig überraschte und mit einem romantischen Heiratsantrag in Paris ins Staunen versetzte", erinnerte sich die 30-Jährige im Gespräch mit RTL.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Juli 2024

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Dominic Höppner und Sohn Emilio

